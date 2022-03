Come cambia la colazione in hotel, nasce un osservatorio di Mo.Ca alla presenza di Paolo Cevoli

Cambia il mondo e cambiano le abitudini di consumo. Può, quindi, la colazione in hotel rimanere ancorata a stereotipi del passato? Di questo si parlerà giovedì (24 marzo) alle 9 a San Patrignano, in un evento organizzato da Mo.Ca dal

titolo esplicativo ?Innovazione per colazione?. Si tratta del primo osservatorio dedicato alle nuove abitudini di consumo della prima colazione nel settore alberghiero, ma non solo. Saranno presenti, come relatori, Carlo Meo che presenterà i dati del Primo Osservatorio Colazione realizzato da Shopping Map.

A seguire interverranno per discutere delle nuove tendenze: Mauro Santinato (Presidente di Teamwork Hospitailty), Michele Cannone (Global Brand Director AFH Lavazza) e Marco Pedron (Chef patissier del ristorante Cracco di Milano). La giornata, moderata dal giornalista Ernesto Brambilla, terminerà con un divertente intervento di Paolo

Cevoli, profondo conoscitore del mondo della colazione ed esperto di marketing romagnolo.