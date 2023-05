Come conservare la patente di guida per tutta la vita, tutti i consigli per chi ha raggiunto la terza età

Fornire consigli e informazioni su come conservare la patente di guida per tutta la vita, su come difendersi dagli errori alla guida oltre a offrire strumenti utili su tutte le regole di sicurezza stradale e sugli strumenti di tutela disponibili. Sarà questo il tema dell’incontro pubblico e gratuito dal titolo “La guida nella terza età – Consigli utili per muoversi in sicurezza a ogni età” organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Lions Club Riccione in programma giovedì 4 maggio, alle 17,30, presso il centro sociale “I senza età” di Coriano, in via Circonvallazione, 31.

Il generale Balduino Simone, è autore del libro omonimo e dirigente generale della polizia di stato a riposo. Tra i numerosi incarichi ricoperti è stato direttore del Centro Addestramento della Polizia di Stato per le attivita? di Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia dell’immigrazione e di Frontiera, Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cesena, componente, in qualita? di esperto, della Commissione Interministeriale incaricata dell’elaborazione del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada e docente di diritto di Circolazione e di Infortunistica Stradale presso la facolta? di Giurisprudenza dell’Universita? di Urbino. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, ha conseguito il Master in Formazione formatori presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. E’ autore di molteplici pubblicazioni scientifiche in materia di codice della strada e sicurezza stradale.

“L’incontro dedicato alla guida nella terza età - afferma l’assessore alle Politiche sociali Paolo Ottogalli - fa seguito alla direzione tracciata da tempo dall’amministrazione di vicinanza, ascolto e confronto con la popolazione, in particolar modo della fascia anziana presente sul territorio. Grazie alla collaborazione con il Lions Club Riccione e alla presenza di un autorevole esperto come il generale a riposo della Polizia di stato Balduino, si avrà occasione di affrontare tematiche quali le buone norme di sicurezza alla guida, spesso ritenute scontate o sottovalutare, seppur di primaria importanza come quelle dedicate alla circolazione stradale”.

All’incontro del 4 maggio ore 17,30 al Centro sociale “ I senza età” seguirà aperitivo.