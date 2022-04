Come diventare Walking leader, è necessario incrementare i livelli di attività fisica delle persone

Il corso di Walking Leader, che si terrà a Rimini il 23 aprile nella sala degli Arazzi del Museo della Città, è organizzato dal servizio di Medicina dello Sport dell’Ausl della Romagna-ambito di Rimini, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed in collaborazione con il Comune di Rimini. Si tratta del primo appuntamento organizzato nel Distretto di Rimini e prevede la realizzazione di uno degli obiettivi del programma "PP02 Comunità Attive", applicazione regionale del Piano Nazionale della Prevenzione.

"Il programma - spiega il dottor Giovanni Attisani, dirigente medico referente per il Servizio di Medicina dello Sport di Rimini - si propone la promozione dell'attività fisica nelle comunità dell'Emilia-Romagna, in continuità con le esperienze accumulate con i precedenti piani della prevenzione, secondo un approccio life-course e agendo su diversi fattori che possono contribuire ad incrementare i livelli di attività fisica delle persone. Una delle azioni per il raggiungimento di questo scopo è rappresentato dai gruppi di cammino, che consentono alle persone di una comunità, o quartiere cittadino, di incontrarsi periodicamente e svolgere delle passeggiate nei dintorni, accompagnati da "walking leader" i quali preparano il percorso, individuando le date degli appuntamenti per le camminate e prendendosi cura del gruppo durante le attività".