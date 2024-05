Come usare il fascicolo sanitario elettronico: i corsi del Comune rivolti ai cittadini

Continuano le attività del progetto ‘Rimini: il digitale a portata di mano’. Dopo l'inaugurazione dei 7 punti digitali nella città presso cui è già stata avviata l'attività di facilitazione offerta gratuitamente a tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi all'utilizzo di computer, smartphone, tablet o vogliono essere affiancati per ricevere supporto su varie esigenze legate alla fruizione del mondo digitale (uso dello Spid o CIE, dei servizi pubblici online, della posta elettronica e tanto altro), il 3 giugno si terrà il primo evento sul Fascicolo Sanitario Elettronico presso il punto di Corpolò . Un incontro che mostrerà cosa si può vedere e fare con il proprio fascicolo: scaricare le prescrizioni, vedere l'esito degli esami, prenotare o pagare una visita specialistica, effettuare il cambio del medico, attivare le deleghe e autocertificare la propria esenzione sanitaria. L'appuntamento è alle ore 17.30 presso il Punto Digitale Facile in Piazza del Tituccio 1 - Corpolò - Rimini Si consiglia di prenotare chiamando il n. 3534680794, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00, ma è possibile iscriversi anche in sede.

I sette punti di facilitazione digitale del Comune di Rimini sono:

- Anagrafe Centrale, via Caduti di Marzabotto 25, piano primo sala dei matrimoni (mercoledì e venerdì 14-19)

- Biblioteca Gambalunga, via Alessandro Gambalunga 27. Sala attigua a quella dei prestiti al primo piano (lunedì 14-19 e giovedì 8-13)

- Centro storico saletta, Corso d'Augusto 152 (mercoledì 8.30-13.30 e sabato 9-13)

- Corpolò Sede Decentrata, Piazza del Tituccio 1 (lunedì e giovedì 13-18)

- Laboratorio Aperto, via Dei Cavalieri 22 3° piano raggiungibile con scale interne o ascensore (lunedì 8.30-13.30 e giovedì 13- 18)

- Miramare Sede Decentrata del Comune, Piazza Decio Raggi 2, piano terra (martedì 8-18)

- Viserba Sede Decentrata Anagrafe, viale Giuseppe Mazzini 22, piano terra (martedì e venerdì 8.30-13.30)