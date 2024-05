I comitati dei cittadini ora scendono in piazza, raccolte mille firme. "Bisogna cambiare marcia"

Il Coordinamento Comitati Rimini si incontra in piazza Cavour, giovedì (30 maggio), alle 16, per depositare al sindaco una petizione firmata da mille cittadini. Prosegue il percorso intrapreso dai comitati, di fare squadra, per far sentire compatti la propria voce. Ogni assemblea porta avanti le istanze del proprio quartiere o territorio, ma ci sono una serie di punti in comune. I comitati dei cittadini chiedono di cambiare politica sui seguenti temi: sostenibilità ambientale, salvaguardia del verde, consumo del suolo, vivibilità del centro storico e riduzione del traffico, collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Il Coordinamento è composto dai seguenti comitati: Residenti Rione Clodio, Viserbapuntoeacapo, Comitato per l’ambiente di Rivabella, Comitato no alla variante SS16, nuovo comitato del quartiere di Borgo Marina, comitato di Borgo San Giuliano, Associazione Quartiere 5 e comitato Quartiere Padulli.

La raccolta delle mille firme è un chiaro messaggio per chiedere alla giunta un dialogo continuo per non dovere continuare a far sentire la propria voce a suon di petizioni con centinaia e migliaia di adesioni raccolte.