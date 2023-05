I Comitati di frazione fanno squadra e riempiono un tir di aiuti da mandare nel comuni del Faentino

Grazie alla generosità di tanti cittadini e all’operosità del Comitati di Frazione di Misano Adriatico, un tir carico di alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e la casa e pannolini per bambini è partito alla volta dei Comuni del Faentino maggiormente colpiti dall’alluvione. L’iniziativa, organizzata dai Comitati di Frazione La Cella, Misano Brasile, Misano Monte, Portoverde, Santa Monica, Scacciano e Villaggio Argentina, si è concretizzata nella giornata di sabato e, in poche ore, ha consentito di realizzare un importante risultato.

“Ringraziamo di cuore i nostri concittadini e i Comitati di Frazione che hanno ideato e realizzato questa nobile iniziativa – il commento dell’assessore con delega ai rapporti con i Comitati Manuela Tonini -. La nostra comunità ha in più occasioni mostrato il suo grande cuore e lo ha fatto anche questa volta, con un aiuto concreto per la popolazione romagnola maggiormente colpita dall’alluvione. Un grazie doveroso anche a Duilio Damiani che ha messo a disposizione il mezzo per il trasporto del materiale”.