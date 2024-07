Comitati di quartiere, il sindaco: "Creiamo dei Forum urbani Territoriali, ma niente referente di giunta"

La giunta comunale interviene, per spiegare la propria posizione, a seguito dell'incontro svoltosi lo scorso 26 giugno con il Coordinamento dei Comitati. "Si precisa essere del tutto falsa l'affermazione, riportata in una nota stampa firmata dallo stesso Coordinamento, circa una presunta delusione dell'amministrazione comunale per essere stati 'lasciati soli e senza soluzioni' dall’ordine degli Ingegneri sul problema della viabilità nel centro storico - così spiegano il sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori Juri Magrini e Mattia Morolli -. La realtà dei fatti è tutt'altra: durante l'incontro è stato spiegato come un tema così complesso non si risolve tirando una riga sulla mappa a unire due sponde del Marecchia con un ponte che sfonderebbe nel mezzo il quartiere residenziale dell'Ina Casa".

"Per questo ci si è confrontati anche con il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che per competenza ed esperienza è naturalmente l'organo più efficiente e capace di proporre soluzioni e ipotesi di lavoro. Pur ribadendo la complessità della cosa, è stato detto a chiare lettere al Coordinamento dei Comitati che l'amministrazione comunale è aperta e massimamente disponibile a erogare anche incarichi esterni a tutti i livelli al fine di individuare la strada migliore e più efficace per centrare l'obiettivo individuato. Quindi nessuna delusione, nessuna critica all'Ordine degli Ingegneri, così come riportato facendo opera di assoluta distorsione nella nota stampa citata. Questo per dovere di cronaca".

Il sindaco interviene poi sulla richiesta, emersa sempre all'incontro con il coordinamento dei Comitati, di nominare un referente di giunta per un tavolo di confronto aperto solo con loro. "Da parte di questa amministrazione comunale vi è stata, vi è e vi sarà ancora la massima disponibilità alla verifica puntuale circa le questioni da Voi sollevate, allo stesso modo in cui questo accade e accadrà per tutti i cittadini di Rimini. Se, agende alla mano, sono molte decine gli incontri svolti con voi e con la cittadinanza da parte mia e degli assessori che compongono la Giunta comunale rispetto ai singoli problemi portati al tavolo, è pacifico come ciò non debba approdare ad una posizione privilegiata nei confronti di tutte le altre istanze della comunità. Citando un grande narratore, nessuno deve sentirsi 'più uguale degli altri'. Tutte le volte che si riterrà opportuna o necessaria l'analisi comune e sul campo con questa amministrazione rispetto alle tematiche della città, ciò non mancherà, né con voi né con tutti gli altri 151 mila riminesi".

"Questa amministrazione intende percorrere da subito a Rimini l’inedita esperienza dei Forum urbani Territoriali - è l'annuncio del primo cittadino -, favorendo così il rapporto e il coordinamento tra l’amministrazione locale e i diversi attori di un territorio (Reti di quartiere, singoli cittadini, ma anche associazioni, gruppi informali, comitati, partiti politici, ecc..). I Forum urbani Territoriali ospiteranno assemblee deliberative attive che possono a maggioranza assumere decisioni rispetto alla vita delle aree territoriali di riferimento".