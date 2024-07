Il Comitato di distretto approva il Programma attuativo 2024: oltre 18 milioni di euro di investimenti

In data 12 luglio il Comitato di distretto di Riccione ha approvato, all’unanimità dei presenti, il Programma attuativo 2024 del Piano di zona per la salute e il benessere del Distretto di Riccione. Il documento recepisce le priorità e gli esiti di numerosi tavoli tecnici e di confronto, suddivisi nelle aree non autosufficienza/inclusione (area anziani e area disabili), minori, famiglie e giovani e povertà, a cui hanno partecipato i portatori di interesse coinvolti, gli operatori e amministratori degli enti locali del territorio distrettuale, i rappresentanti dell’azienda Usl della Romagna, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni sindacali e del terzo settore.

Complessivamente sono stati programmati circa 18,5 milioni di euro di investimenti, a cui si aggiungerà la compartecipazione degli enti del terzo settore che, attraverso procedure a evidenza pubblica, saranno individuati quali enti attuatori delle progettualità. Il programma prevede l’utilizzo di diverse fonti di finanziamento di natura regionale, nazionale ed europea (Fnps, Pnrr; Fondo povertà nazionale, fondi comunitari, risorse per la non autosufficienza, risorse sanitarie…) da ricomporre, in ottica sinergica ed integrata, in un quadro unitario di risorse destinate a finanziare le diverse azioni previste.

Vengono nuovamente confermati e rafforzati i principi cardine su cui fonda il Piano triennale distrettuale, così come la continuità della totalità degli interventi in essere sul territorio e sono presenti importanti elementi di novità per dare risposte ai nuovi bisogni emergenti. In particolare, è stato potenziato il Fondo distrettuale per sostenere i bilanci comunali a fronte di spese non prevedibili relative agli interventi e servizi socio-sanitari attivati a favore dei propri cittadini, è stata prevista l’implementazione di risorse per i collocamenti in emergenza di minori e/o madri con figli, sono stati potenziati gli interventi degli sportelli psico-pedagogici nelle scuole e gli interventi educativi territoriali a sostegno del disagio minorile/giovanile, è stata prevista l’attivazione di un’équipe multi-professionale per la valutazione e la presa in carico delle persone e dei nuclei familiari in situazione di povertà e sono stati potenziati gli interventi per sostenere la vita indipendente e l’avvicinamento al mondo del lavoro dei giovani con disabilità.

A seguito di apposito confronto con le istituzioni scolastiche, è stata rivista l’organizzazione delle attività di aiuto compiti, di prevenzione a favore dei giovani e dei laboratori extrascolastici, per una maggiore garanzia di copertura distrettuale degli interventi ed una maggiore risposta alle necessità rilevate in tutto il Distretto.

Sono state programmate maggiori risorse per sostenere i trasporti sociali distrettuali e le azioni per favorire l’invecchiamento attivo e in salute e la tutela della fragilità nell’anziano. A tale ultimo proposito, l’esito della ripartizione delle risorse tra i Comuni del Distretto scaturito dai tavoli tecnici risponde ad un principio di solidarietà e di equità sociale tra i Comuni.

Il Programma in oggetto va a potenziare l’équipe di operatori del sistema dei servizi socio-sanitari e, in tal senso, si realizzano le indicazioni nazionali per il potenziamento del sistema dei servizi sociali distrettuali, investendo anche sulla supervisione e sulla formazione.

Di notevole importanza è anche il prosieguo dell’attuazione degli interventi previsti nel Distretto di Riccione, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con riferimento alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.

La presidente del Comitato di distretto e sindaca del Comune di Riccione, Daniela Angelini, a nome di tutto il Comitato di distretto, sottolinea “l’importante investimento di questo anno, che consente la continuità degli interventi in essere e la possibilità di sostegno a nuovi progetti, che rispondono a tanti bisogni emergenti del territorio”.