Il comitato in marcia contro il polo avicolo. "Questo scempio si poteva evitare"

E’ in programma il prossimo 6 aprile, a partire dalle 14, con partenza dalla Cavallara e fino al municipio, la marcia di protesta contro il polo avicolo in corso di costruzione a Maiolo. Queste le ragioni spiegate dal comitato Per la Valmarecchia. “Senza la variante al Piano per l’assetto idrogeologico del fiume Marecchia, che il Comune di Majolo ha presentato all’Autorità di Bacino per conto di Fileni, lo scempio in corso non ci sarebbe. Perché senza la variante al Piano regolatore del Comune di Majolo, lo scempio in corso non ci sarebbe. Perché un Comune di meno di mille abitanti non dovrebbe avere il potere di stravolgere una valle, con una decisione non concertata con le altre amministrazioni locali e con i cittadini. Perché Marcello Fattori deve ancora molte risposte. Perché i cittadini di Majolo non possono fingere che il problema non esista”.