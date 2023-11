Il comitato: "Il pronto soccorso di Novafeltria è fondamentale, Perin venga ad ascoltare le ragioni"

In vista del prossimo incontro pubblico che si terrà a Novafeltria presso il Teatro Sociale dal titolo: "Pronto Soccorso se non ora quando?" il comitato "Giù le mani dall'ospedale di Novafeltria" ha chiesto un incontro alla dottoressa Tiziana Perin, dirigente della Uoc di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Rimini per conoscere le motivazioni che l'hanno indotta ad affermare sulla stampa locale: "La richiesta di un pronto soccorso all'Ospedale di Novafeltria è sbagliata".

"La richiesta di incontro, partiva dal presupposto che avremmo potuto illustrare alla dottoressa Perin, che poteva non conoscere, l’intero processo che aveva portato al riconoscimento dell’Ospedale Sacra Famiglia come Presidio Ospedaliero in area particolarmente disagiata, appartenente alla rete dell'Emergenza e Urgenza - spiega il comitato -. Un progetto che, nero su bianco, aveva ricevuto il benestare della politica e delle Istituzioni tutte ma non ancora attuato dalla Direzione dell'Azienda".

La richiesta continuava: “Ci piacerebbe capire come, una responsabile di struttura, nega quello che era previsto da una legge in quanto la soluzione da lei proposta (di mantenere il vita il Ppi) è contraria al regolamento in questione e per la Valmarecchia, il quadro che le si prospetterà a breve sarà quello di avere 2 Cau con un personale medico non specializzato e un territorio, non propriamente a portata di mano. In altre parole un carico di 55.000 abitanti e un territorio di 471 km collinare e montano confinante con due regioni. E' ragionevole ipotizzare che gli accentramenti sul Ps di Rimini aumenteranno anziché diminuire e non saranno solo quelli inviati a mezzo autoambulanza dal Cau e ma anche dei pazienti che dovranno raggiungerlo, con mezzi propri per mancanza delle autoambulanze"

La nota conclude: "Volevamo chiederle se fosse ancora convinta “che proporre un PS a Novafeltria fosse pura demagogia” informandola che in Emilia ospedali come il nostro, sono sede di Pronto Soccorso (Montecchio Emilia, Mirandola, Vignola, Pavullo nel Frignano, Sassuolo, Bazzano, Porretta Terme, Budrio, Castel S.Giovani; Fidenza, Guastalla, Castel nei Monti, Carpi, Bentivoglio ecc) badi bene, la maggior parte di questi a distanze inferiori alla nostra dal Dea più vicino. Di questo avremmo voluto discutere e non di scarsità di risorse che l'Ausl della Romagna non si stanca mai di ripetere. Non ci ha risposto".