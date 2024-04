Il Comitato del Rione Clodio: "Sindaco contrario al ripristino dei quartieri, preferisce comandare da solo"

E' un rapporto sempre più freddo quello tra il Comitato del Rione Clodio e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Un dibattito aperto che prosegue da anni, iniziato con il malcontento relativo alla gestione della viabilità del rione e che è andato man mano a deteriorarsi. Ora il Comitato interviene a seguito dell'intervento del primo cittadino durante l'ultimo consiglio comunale (dello scorso 26 marzo) quando ha risposto ad una interrogazione con la quale si chiedeva il ripristino dei Quartieri anche a seguito della nascita del Coordinamento dei Comitati di Rimini. "Si resta sorpresi della banalizzazione fatta di questa iniziativa spontanea dei Comitati, delusi dal modo di operare di questa amministrazione comunale che non ascolta le istanze dei cittadini e quando lo fa non le tiene comunque nella minima considerazione - è l'attacco del Comitato del Rione Clodio -. Il Sindaco da politico navigato ricorda che in passato ha fatto parte di un quartiere, affermando che in base alla sua esperienza avevano un ruolo marginale, e che si limitavano in prossimità delle elezioni ad avanzare richieste di asfaltare le strade del quartiere".

"Si capisce quindi - proseguono dal comitato -, svalutandone il ruolo, che è contrario alla loro re-istituzione perché vuole conservare la posizione di “uomo solo al comando” dove ogni sua decisione, giusta o sbagliata che sia, è irrevocabile e indiscutibile. Il sindaco su via Ducale asserisce che non c’era la possibilità di accogliere le nostre richieste, dimenticando che lui stesso parlava di by-pass temporaneo del traffico fino alla Pasqua 2020 o che nel maggio 2021 ci aveva ricevuto come assessore insieme alla Frisoni per presentarci il piano di senso unico mare/monte su via Circonvallazione Occidentale, da loro stessi studiato e approvato, che ci salvaguardava dal traffico di attraversamento. Poi nel luglio 2021 da candidato sindaco ha rinnegato tale decisione con pretesti vari, ma in realtà dovuta alla prioritaria ricerca di consenso elettorale, cercando di evitare il coinvolgimento nella nuova viabilità di un quartiere adiacente al Rione Clodio, molto più popolato e interessante come bacino di voti rispetto al nostro".

"In buona sostanza il “diritto alla salute” dei residenti del Rione Clodio è stato sacrificato per dei miseri voti - sostiene il Comitato -. Ha poi rilevato le contraddizioni fra Comitati citando ad esempio il fatto che a Santa Giustina non vogliono la Circonvallazione, pregiudicando in questo modo la possibilità di chiudere il transito su via Ducale. Tutti si rendono conto che questa sua visione di viabilità non ha il minimo fondamento di concretezza, in quanto il traffico monte/mare che attraversa il Rione Clodio non ha niente a che fare con la viabilità di Santa Giustina che dista più di sette chilometri da noi. Ma si sa nei comizi i politici si sentono autorizzati a dirne di ogni. Si è invece guardato bene dal parlare del ponte/tunnel alternativo al Tiberio, opera questa si indispensabile per la viabilità cittadina che solleverebbe in parte dal traffico, oltre al Rione Clodio, anche viale Matteotti, via Dei Mille e via Coletti. Al riguardo il sindaco ha affermato che a Rimini “le strade quelle sono”, dimenticando che è proprio lui che ha il dovere e il potere di impostare e pianificare la viabilità cittadina che oggi è disastrosa".