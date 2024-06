Il comitato Valmarecchia Futura incontra i candidati sindaco: "Nuova Marecchiese, serve coesione"

La possibilità che la Marecchiese passi da essere un grave impedimento a infrastruttura utile alla crescita complessiva della Valmarecchia, sarà rappresentata dal grado di coesione che sapranno esprimere le amministrazioni quando ci sarà da valutare il progetto che proporrà Anas al termine del percorso burocratico intrapreso. Per questo motivo, visto che alcuni comuni saranno chiamati al voto, il Comitato Valmarecchia Futura ha cercato di incontrare in queste settimane quanti più candidati possibile, per capire la loro posizione e comunque confrontarsi nel merito su un argomento centrale per il territorio.

“Abbiamo sempre perseguito questo obiettivo – dice Alessio Amantini, portavoce del Comitato Valmarecchia Futura – cercando di aprire le porte chiuse con i contenuti e le ragioni che raccogliamo fra cittadini e imprese. Abbiamo raccolto una generale condivisione, qualche amministrazione terminerà il suo percorso ed era importante riavviare subito il confronto per conoscere le intenzioni dei candidati a proposito di una progettualità condivisa. Siamo arrivati ad una tappa importante del nostro viaggio e comunque ringraziamo chi ci ha ascoltati con attenzione e lealtà in questi anni”.

Il Comitato Valmarecchia Futura ha raccolto l’adesione al ‘manifesto’ per una Marecchiese che riduca sensibilmente i tempi di percorrenza e incrementi la sicurezza dall’unica lista candidata a Casteldelci col sindaco uscente Fabiano Tonielli.

A Talamello, c’è stato l’incontro con l’unica candidata sindaca Anna Maria Bianconi della lista “Progetto Talamello Comunità” la quale, insieme al suo staff, ha confermato la volontà di partecipare allo sviluppo di una nuova viabilità che preveda di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza.

A Maiolo c’è stato l’incontro con il candidato sindaco Maurizio Moroni della lista “Maiolo, onesto come il pane” che ha scelto di non esprimersi in merito. Il candidato sindaco uscente Marcello Fattori della lista civica “Sviluppo e partecipazione per Maiolo” ha confermato l’impegno nel portare avanti una soluzione condivisa per il bene della Valle.

A San Leo il candidato Sindaco Leonardo Bindi della lista “San Leo progetto comune” ha confermato il massimo impegno per proseguire il lavoro svolto verso una nuova viabilità. La candidata sindaca Elisabetta Vaccari di “San Leo democratica” non ha trovato il tempo per incontrare il Comitato.

A Verucchio il Comitato ha incontrato le quattro liste in corsa. Il candidato Fraternali con la lista “Verucchio che Vorremmo” ha confermato il suo impegno a ricercare la migliore soluzione. Stesso pensiero e impegno espresso dalla candidata sindaca Lara Gobbi della lista civica “Verucchio futura”. Anche la lista “3 V Verucchio, Villa Verucchio” desidera una nuova viabilità con particolare attenzione all’ ambiente. Condivisione piena dalla lista “Verucchio Mia” del candidato Sindaco Baschetti.

"Non c’è stato sostanzialmente il tempo di incontrare i candidati in corsa a Santarcangelo. Il Comitato si ripromette di incontrare nel più breve tempo possibile la futura guida della città clementina".