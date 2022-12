I commercialisti al fianco della Caritas, un sostegno per garantire i pasti agli anziani soli

La Fondazione dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini ha incontrato il direttore della Caritas Diocesana di Rimini, Mario Galasso, per consegnare un contributo economico utile all’assistenza e alla consegna di pasti nelle abitazioni con anziani soli. “Ringrazio i commercialisti riminesi – ha detto Mario Galasso – perché sostenere questa azione contribuisce alla soddisfazione di un bisogno grande, forse il più grande, ossia la compagnia delle persone quando si è soli. In questo momento ne stiamo assistendo 65 nella città. Ad essi si dedicano 25 volontari ed altri ne aspettiamo, che consegnano pasti e dedicano anche ore per fare compagnia alle persone”.

“La Caritas riminese – il commento di Paolo Gasperoni e Enrica Nanni, all’incontro in Caritas in rappresentanza della Fondazione – svolge una opera straordinaria e rappresenta un primo intervento fondamentale per arginare un dilagante bisogno. Tutta la comunità riminese è grata per questo impegno, che però necessita di supporto continuo, economico e di disponibilità personale. Chiunque si avvicini a queste forme di assistenza, offre un aiuto ai più bisognosi e ne trae personalmente un vantaggio”.