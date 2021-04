Commercio e rischio usura a Rimini, il Comune: "Subito ristori e credito"

L'assessore Sadegholvaad: "Basta stop and go. Ripartenza graduale, ma definitiva"

Evitare nuovi "stop and go", velocizzare l'erogazione dei sostegni e "soprattutto" agevolare l'accesso al credito. L'assessore alle Attività produttive, e aspirante candidato sindaco per il centrosinistra, del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad raccoglie l'allarme lanciato martedì da Confcommercio a livello nazionale sul "grave e immediato rischio di usura" per quasi 40mila imprese del commercio, della ristorazione e del settore ricettivo. Il dato, analizza, fotografa la "drammatica situazione" del tessuto delle piccole e medie imprese italiane, "schiacciate dal drastico calo di fatturato conseguente alla pandemia e aggravata dalla crisi di liquidità e della difficoltà di accesso al credito". Una combinazione di fattori che "crea un terreno fertile per quei criminali che tentano di fare affari approfittando senza scrupoli della disperazione di chi teme di perdere tutto ciò per cui ha lavorato e su cui ha investito".

Sempre secondo l'associazione di categoria, prosegue Sadegholvaad, la quota degli imprenditori che ritiene aggravato il fenomeno dell'usura è aumentata del 14% rispetto al 2019, "una percezione di insicurezza che risulta più alta tra le micro-imprese del commercio e dei pubblici esercizi". Certo la programmazione delle riaperture rappresenta "una prima boccata di ossigeno per rimettere in circolo lavoro e liquidità". E nonostante sarà "una ripartenza graduale, è necessario che sia definitiva, evitando nuovi 'stop and go' che potrebbero diventare insostenibili". In particolare per l'economia riminese, che "si regge su un tessuto di piccole e medie imprese della filiera turistica che vedono nell'estate che è alle porte l'opportunità per ricominciare".

Tuttavia, avverte l'assessore, "non basta tornare ad aprire negozi e pubblici esercizi per allontanare lo spettro dell'usura e delle infiltrazioni criminali". Serve "un intervento mirato da parte del governo centrale, nell'ottica di velocizzare l'erogazione dei sostegni agli imprenditori piu' colpiti e soprattutto agevolare l'accesso al credito, aspetto ancora più nevralgico in questa fase di ripartenza". Sul territorio, conclude Sadegholvaad, si deve andare avanti "nella strada della collaborazione tra enti locali, istituzioni, Forze dell'ordine, attraverso l'applicazione dei diversi protocolli operativi introdotti negli ultimi anni e sostenendo con ancora maggior convinzione le iniziative volte a promuovere una cultura della legalità. L'usura è una piaga sociale e come tale va affrontata". (fonte Dire)