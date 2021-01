Commessa la sorprende a rubare, la ladra si trasforma in una furia l'aggredisce

Quando è sata sorpresa dalla commessa a rubare alcuni gioielli di bigiotteria in un negozio di corso d'Augusto una brasiliana 51enne, già nota alle forze dell'ordine, si è trasformata in una vera e propria furia scagliandosi contro la dipendente e iniziando a malmenarla. Pomeriggio di fuoco, quello di giovedì, nel centro storico di Rimini che ha reso necessario l'intervento di due Volanti della polizia di Stato per bloccare l'esagitata. Secondo quanto emerso, intorno alle 15.45 la sudamericana era entrata nel negozio con un'amica per poi iniziare ad aggirarsi tra la merce esposta e far sparire nella borsa cinque paia di orecchini, un anello ed un braccialetto e cercare di uscire in tutta fretta. Le manovre della brasiliana non sono passate inosservate ai dipendenti e la responabile l'ha bloccata chiedendole di vedere il contenuto della borsetta. Per tutta risposta la 51enne ha iniziato ad inveire contro la dipendente e, dopo averle tirato addosso parte della refurtiva, l'ha minacciata di morte e aggredita con estrema violenza per guadagnarsi la fuga.

Nonostante questo, la commessa ha inseguito la straniera bloccandola nuovamente in via Serpieri. Ne è nato un secondo putiferio con la ladra che ha cercato di far cadere a terra la dipendente per poi lanciarle addosso una confezione di carne e una spazzola per poi continuare ad aggredirla. Provvidenziale è stato l'arrivo delle Volanti con gli agenti che, non senza fatica, hanno portato via dalle grinfie della sudamericana la responsabile del negozio e poi bloccato la ladra che continuava a divincolarsi cerando lo scontro fisico con l'avversaria. Ammanettata e portata in Questura, è emerso che la 51enne era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Dichiarata in arresto, la sudamericana è stata processata per direttissima venerdì mattina.