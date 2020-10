Commissione turismo del Senato, Gnassi: "Il bonus vacanze va rinnovato e reso strutturale"

Una politica industriale per il turismo e rendere strutturale il bonus vacanze anche per il futuro. Lo ha chiesto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, delegato Anci per il turismo, nell'intervento in videoconferenza ai lavori della decima Commissione Industria, commercio, turismo del Senato sui "Sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio".

“E’ evidente che con il covid siamo di fronte ad un bivio: dobbiamo passare da una visione ‘retorica’ del turismo ad una visione di politica industriale concreta in vista del recovery fund - ha affermato Gnassi - Il turismo è anche soprattutto logistica e investimenti sulle infrastrutture".

Gnassi ha continuato spiegando che "Bisognerebbe istituire un fondo speciale per il turismo, rivolto ai Comuni utile a finanziare interventi e investimenti di rilancio per i nostri territori. Misure dunque di breve e lungo periodo che riconoscano il turismo come uno dei principali asset di sviluppo e crescita del paese, una risorsa fondamentale per i bilanci dei Comuni".

Tra le proposte di breve periodo Gnassi ha parlato della possibilità di “rendere strutturale ed estendere il bonus-vacanze per ogni cittadino che ha funzionato molto bene. Allo stesso tempo però è necessario – ha precisato – prevedere anche interventi di lungo periodo a sostegno di un piano strategico nazionale e di una politica industriale del turismo che includa anche i sistemi fieristici per creare un modello realmente competitivo”.

Anci ha consegnato in Senato il suo documento di proposte centrato sulla necessità di un programma nazionale di interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese della filiera turistica, di rilancio del brand Italia puntando su un “turismo a chilometro zero” e su interventi di sviluppo economico e della qualità della filiera turistica che passano anche attraverso la promozione dei piccoli borghi, delle aree interne e di montagna.