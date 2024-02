Intramontabile Lucio, un flash mob per ricordare Battisti. “Prendete la chitarra e unitevi a noi”

Lucio Battisti ha scritto e cantato le musiche di generazioni di italiani. Brani, soprattutto quelli realizzati con la collaborazione di Mogol, la cui bellezza resta immutata nel tempo. Battisti nacque a Poggio Bustone il 5 marzo del 1943 e, fra pochi giorni, si celebrerà questa data, cara ai suoi tanti fan. Nel corso del tempo sono stati organizzati veri e propri raduni e appuntamenti per ricordare insieme questo gigante della musica italiana.

Il prossimo martedì 5 marzo anche Rimini sarà coinvolta da un flash mob musicale dedicato a Battisti, che si svolgerà alle 17 alla rotonda dedicata all’artista. L’iniziativa è stata promossa dal romano Alfredo Masi, amministratore del gruppo Facebook “Lucio Battisti_flashmob fan Lucio” che conta oltre 9500 membri da tutta Italia.

“L’idea nasce nel 2019, fondando il gruppo Facebook. A Roma lo realizzano già i fan di Fabrizio De André che si riuniscono al Colle Oppio. Abbiamo fatto anche un gemellaggio a Poggio Bustone, dove fanno sempre qualche iniziativa. Nel 2020 proprio a Poggio Bustone abbiamo avuto molto successo e risonanza nazionale. Anche negli anni successivi abbiamo realizzato appuntamenti a Roma e nel comune che ha visto i natali di Lucio Battisti”.

Quest’anno avete deciso di essere presenti anche a Rimini?

“Esattamente, noi come gruppo andremo a Rimini. Siamo già stati all’inaugurazione della rotonda dedicata a Battisti e abbiamo pensato che fosse giusto fare il flash mob lì. Speriamo nella partecipazione dei riminesi ma anche dei comuni e regioni limitrofe. Quella di Rimini sarà una delle tante località italiane che hanno aderito al flash mob, come Roma, Poggio Bustone, Sassano, Pisa, Forlì, Treviglio, ed altre ancora”.

Come si svolgerà il flash mob?

“L’evento non comporta impianti di amplificazione, ci saranno chitarre e persone che si ritroveranno per cantare una canzone: “Il mio canto libero”, che abbiamo individuato tramite un sondaggio all’interno del gruppo. Potrà partecipare chiunque, sarebbe bello che in molti venissero con la propria chitarra, perché più ce ne saranno, più sarà bello”.

Vuole lanciare un appello alla partecipazione?

“Certamente. La rotonda è molto grande, c’è spazio per tante persone. Sappiamo già che ci saranno iscritti al gruppo che ci raggiungeranno da San Marino, Bologna e anche dall’Abruzzo, ma è importante anche la presenza dei riminesi. Non è detto che dopo la prima canzone non si possa continuare cantandone altre, per stare ancora un po’ insieme e condividere questo momento in nome di Lucio Battisti”.