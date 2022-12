Un compleanno speciale per Gessica Notaro, sarà protagonista dello show con i suoi amati delfini

Festeggerà il suo compleanno, insieme ai delfini, Gessica Notaro, martedì 27 dicembre al parco Oltremare Family Experience Park di Riccione. La nota showgirl riminese, così legata alla sua Romagna, ha scelto proprio la Laguna di Ulisse, per questa bella occasione. Sarà protagonista dell’appuntamento mattutino ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ con gli amici addestratori e la famiglia di tursiopi, per un’occasione super emozionante. Gessica tornerà a fare ciò che ama di più, essere trainer di mammiferi marini. Racconterà la sua storia e emozionerà il pubblico parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali. Per lei una serie di sorprese e naturalmente il grande amore del pubblico che è pronto ad arrivare al parco da ogni parte d’Italia.

Nel Family Experience Park di Riccione, dal 26 dicembre all’8 gennaio, le famiglie potranno ammirare scenografie a tema, divertirsi con musiche e atmosfere incantate e trasformarsi in magici personaggi con la truccabimbi. Nel Porto di Natale al tramonto tutti con il naso all’insù per ammirare il grande faro e la magica ‘tempesta’ di neve, con anche una ‘pioggia’ di bolle, in compagnia di Ulisse Mascotte. Gran finale con falò, dolciumi e sorprese. A Oltremare ogni giorno si può anche diventare addestratore o falconiere per un giorno, prenotando i programmi interattivi. Alligatori e dinosauri aspettano il pubblico nella foresta di Darwin, e al Mulino del Gufo emozioni infinite con i maestosi predatori dell’aria, i rapaci. I simpatici barbagianni incontrano da vicino il pubblico all'Arena Crazy Farm, invece nell’area Australia si incontrano invece i simpatici wallaby.