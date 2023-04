Completamente paralizzato dopo essere stato investito, i famigliari chiedono risarcimento milionario

Un risarcimento milionario quello chiesto dai famigliari di un 37enne riminese che, il 21 marzo del 2022 in via del Passetto nel Castello di Fiorentino nella Repubblica di San Marino, venne investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. Il ragazzo, centrato in pieno da una Skoda Fabia guidata da un 50enne anche lui residente nella provincia di Rimini, venne scaraventato per 20 metri sull'asfalto riportando lesioni gravissime. Finito in coma, era stato trasportato prima all'Ospedale di Stato e poi trasferito al "Bufalini" di Cesena, e oggi, è ricoverato alla Sol et Salus dove sta affrontando un percorso di riabilitazione per le lesioni cerebrali con una invalidità del 98%. Nel frattempo, a San Marino, si è aperto il processo nei confronti del 50enne difeso dall'avvocato Stefania Podeschi che si trovava al volante della Skoda finito davanti al Commissario della legge con l'accusa di lesioni colpose. Nell'udienza di martedì il magistrato non ha ammesso la proposta di patteggiamento così come presentata dalla difesa dell'automobilista che potrà rimodularla e ripresentarla il 22 maggio tenendo conto anche delle ulteriori parti civili costituite.

Nel procedimento infatti si sono costituiti parte civile i famigliari del 37enne che, attraverso gli avvocati Davide Grassi ed Enrico Carattoni, hanno sottolineato la gravità del politrauma riportato dal ragazzo nell'incidente. Un'invalidità pressoché totale che, una volta dimesso dalla Sol et salus, vedrà necessaria un'assistenza continua. L'eventuale condanna dell'automobilista, quindi, potrebbe aprile la possibilità a un istanza di risarcimento in sede civile con un'ipotesi di danno che potrebbe andare oltre il milione di euro.