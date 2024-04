Completata la rotatoria: riaperto il cavalcavia di viale Venezia

Sono terminati i lavori per la realizzazione della rotatoria all'innesto della nuova bretella di collegamento tra viale Venezia e via Udine. Con il completamento dei lavori è stato riaperto alla circolazione veicolare il tratto di viale Venezia, compreso tra le intersezioni viale Gradara e viale Empoli all’altezza del bar Colombarina, e il relativo cavalcavia sulla A14. I lavori, che hanno riguardato la posa di barriere guard-rail, tappeti d’usura e segnaletica, rientrano nell’ultima tranche prevista delle opere di completamento sulla viabilità collegate al lotto 1 della terza corsia A14 Bologna-Bari-Taranto.

L’intervento, realizzato da società Autostrade, andrà a migliorare il collegamento tra i comuni di Coriano e Riccione in un tratto di strada altamente coinvolto soprattutto dal passaggio dei mezzi pesanti, diretti all’area produttiva di Raibano. “Finalmente arriva a compimento un’opera necessaria per la città di Riccione e i territori limitrofi - argomenta l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Riccione Simone Imola -. Si tratta infatti di un’arteria particolarmente utilizzata e ora, dopo mesi di necessari disagi, possiamo dire di potere utilizzare un collegamento pienamente funzionale”.

“Il termine di questi lavori era molto atteso per migliorare e fluidificare la viabilità nella zona di confine tra Coriano e Riccione interessata dalla realizzazione del nuovo cavalcavia di viale Venezia - commenta l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Coriano, Roberto Bianchi -. Con questo ultimo sopralluogo possiamo affermare che da oggi la circolazione dovrebbe fluire, per auto e camion, senza code o rallentamenti in entrambe le direzioni”.