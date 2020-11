Completato il collaudo strutturale della vasca di Piazzale Kennedy

Dopo la piena attività estiva della vasca di laminazione di Piazzale Kennedy da 25.000 mc, sono stati ora terminati i lavori di verifica e messa a punto necessari per il collaudo strutturale. In particolare, sono state eseguite diverse prove di riempimento e ulteriori rilievi. Tutte queste operazioni sono state ultimate con successo nei giorni scorsi e da oggi la vasca è tornata pienamente operativa. In Piazzale Kennedy è rimasta sempre in esercizio la vasca di prima pioggia da 14.000 mc (in piena operatività da giugno 2019), che raccoglie le acque più cariche, poi inviate a depurazione, e che ha svolto regolarmente il suo compito anche in occasione delle forti piogge dei giorni scorsi.

Nelle prossime settimane sarà effettuato il collaudo finale dell’intero complesso, comprendente le vasche e le condotte di scarico a mare, secondo la procedura definita (ovvero prima una condotta, poi due insieme e infine tutte e tre). Per tali operazioni occorre attendere un evento di pioggia idoneo a riempire sia la vasca di prima pioggia sia quella di laminazione; in caso di evento meteorico molto intenso prima del collaudo finale, potrebbe risultare necessario, per motivi di sicurezza, aprire le paratoie. Il completamento del collaudo dell’intero complesso segnerà la conclusione del cantiere di Piazzale Kennedy, centro nevralgico del Piano di Salvaguardia della Balneazione.