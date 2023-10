Complice il bel tempo San Michele tira la volata per le Fiere d'Autunno

Complici due giorni di sole e temperature straordinariamente miti, sono state alcune decine di migliaia le persone che nel fine settimana appena concluso hanno partecipato alla Fiera di San Michele. L'affluenza maggiore – sottolineano gli organizzatori di Blu Nautilus – si è verificata come di consueto nella giornata di domenica, ma in questa edizione anche il sabato, che solitamente risulta essere meno affollato, ha registrato una forte partecipazione di pubblico. Gli animali, dalla mostra degli uccellini alla fattoria con pecore, pony, mucche sono risultati ancora una volta le attrazioni di punta della manifestazione insieme all'esposizione cinofila dell'Enci, che ha contato circa 80 cani con pedigree in gara. Ottime presenze anche negli stand della Festagricola e nei locali del centro commerciale naturale, in particolare bar e ristoranti, che ancora per qualche giorno proporranno menù tutti dedicati alla cipolla dell'acqua di Santarcangelo.

Un pubblico, quello del fine settimana, composto non solo dagli abitanti della zona ma anche da numerosissimi turisti, come testimoniato anche dai dati più che positivi registrati dall'ufficio IAT gestito dalla Pro loco. Proprio dall'associazione comunicano il tutto esaurito per le visite guidate, a partire da quella dedicata al Sangiovese, che ha portato alla scoperta delle grotte pubbliche e private e dei manufatti romani esposti al Musas: 300 i partecipanti alle visite e oltre 600 le richieste di informazioni presso l'ufficio di via Cesare Battisti. Rispetto ai musei, nel fine settimana oltre 150 le persone hanno visitato le sale del Musas, sia nell'ambito dei tour guidati della Pro Loco, sia nell'ambito delle proposte messe a punto da FoCuS (bookcrossing ed evento dedicato alla storia della musica).

Anche i tour guidati alle grotte private hanno segnato il tutto esaurito, grazie anche alla proposta di iniziative collaterali come gli eventi sonori e le degustazioni. Sold out anche per il trekking urbano organizzato da Valmatrek “Sulle orme dell'Arcangelo”, mentre il percorso in bicicletta “Sulle orme di Tonino” ha visto la partecipazione anche da residenti a Ravenna.

Dagli uffici della Pro Loco arriva l'apprezzamento per una fiera ben organizzata, che ha saputo gestire flussi importanti di persone anche dal punto di vista della viabilità, senza particolari elementi di criticità. “Grazie alle tradizionali attrazioni che attingono dal mondo agricolo, alle esposizioni di animali, alle proposte che portano alla scoperta della storia e delle tipicità del nostro territorio – dichiarano l'assessora alle attività economiche Angela Garattoni e l'assessore al Turismo Emanuele Zangoli – San Michele apre con successo la strada verso la più importante delle fiere d'Autunno, San Martino, per la quale fervono già i preparativi”. “Il nostro ringraziamento quindi – concludono gli assessori Garattoni e Zangoli – agli organizzatori di Blu Nautilus, alla Pro Loco, alle altre associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione, nonché agli agenti della Polizia Locale e alle Forze dell'ordine che hanno presidiato viabilità e sicurezza”. Su quest'ultimo fronte da registrare il consistente impegno della Polizia locale presente alla Fiera su tre turni, dalle 7 all'una di notte con una ventina di agenti per ognuno dei due giorni di fiera.