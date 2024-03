Comune 2.0: a portata di click tutti i servizi per cittadini e professionisti

Continua il processo di progressiva digitalizzazione dell’ente comunale che, in questi giorni, ha ulteriormente ottimizzato il proprio sito (www.comune.rimini.it) con una nuova pagina dedicata a tutti i servizi digitali on line dei vari settori. Uno spazio web funzionale a rendere più spedita ed efficace la navigazione da parte della cittadinanza: all’interno dell'area dedicata ai Servizi del Comune di Rimini è stata infatti messa in evidenza la sezione dei Servizi Digitali Online, ovvero di tutte quelle pratiche, dal pagamento dei tributi ai permessi Ztl, che sono accessibili ai cittadini via web, senza il bisogno di doversi recare presso gli sportelli e uffici.

La pagina si presenta con un indice per agevolare le ricerche nel sito e per accedere a tutti i servizi offerti dal Comune, sia digitali che non per i cittadini, per i professionisti e per la ricerca servizi. Successivamente, la pagina elenca esclusivamente i Servizi Digitali, suddivisi in tre categorie: prenotazione degli appuntamenti (presso gli sportelli); servizi digitali classificati per tipologia; elenco dei portali per servizi generici correlati ai precedenti.

Ogni categoria di servizi digitali è ulteriormente suddivisa per tema, semplificando così la ricerca in base alla natura del servizio desiderato. Graficamente, i Servizi Digitali sono presentati tramite card, ciascuna contrassegnata da un titolo che identifica il tema e da link in colore rosso che conducono ai servizi stessi, evidenziati da delle freccette. Per ogni link compare anche l'elenco delle pagine del sito pertinenti al servizio, fornendo ulteriori dettagli e spiegazioni. Infine, in fondo alla pagina, sono elencati anche i Servizi Digitali "generici" come PagoPA e l'Albo Pretorio, che possono essere correlati a specifici servizi digitali offerti dal Comune o essere autonomi e indipendenti. L'idea è quella di mantenere questa pagina aggiornata e permettere un accesso semplice e immediato al servizio di interesse.

Il nuovo layout unisce così forma e sostanza, integrandosi al processo di miglioramento ed efficientamento del portale comunale realizzato nel corso degli ultimi anni, che ha visto anche l’ingresso dell’assistente virtuale ‘on line’ RiminiChatbot, uno strumento di intelligenza artificiale in grado di offrire aiuto, chiarimenti e risposte alle domande e ai dubbi dell’utenza. Utile soprattutto fuori il normale orario di ufficio, questo chatbot solo nel corso dell’ultimo anno, ha registrato un totale di 164.915 messaggi scambiati e una copertura del 94,95% di messaggi in autonomia, nonché 20.728 nuovi utenti registrati per un totale di 37.444 persone che hanno interagito con lo strumento.

“Cerchiamo di usufruire il più possibile delle opportunità racchiuse nel mondo della tecnologia e del digitale per rendere sempre più facilmente fruibili i nostri servizi ai cittadini - è il commento dell’assessore alla transizione digitale, Mattia Morolli – Guardiamo all’innovazione per restituire appunto una gamma di attività lineari e veloci, semplificando la routine e le incombenze dei cittadini grazie alla massimizzazione dei benefici provenienti dall’AI e dalle nuove strumentazioni digitali, per un Comune a portata di click”