Coriano, il Comune pronto ad assumere nuovo personale: "Investiamo in nuove risorse"

Il Comune di Coriano procede all’assunzione di nuovo personale con prospettive di stabilizzazione e valorizzazione delle competenze. Sono 3 i concorsi pubblici per l’assunzione di 5 nuove figure professionali, di cui due già banditi per la copertura dei ruoli di 1 istruttore direttivo tecnico responsabile dell’area servizio Urbanistica ed Edilizia e di 3 nuovi profili di istruttore Urp, Servizi e Demografici. Per l’individuazione di quest’ultimi dopo una prima fase di valutazione dei requisiti si procederà in aprile alle prove orale e pratica. A breve verrà inoltre indetto un altro concorso rivolto alla selezione di 1 ‘operatore esperto’ per il settore Lavori Pubblici.

“Il confronto è sempre stato alla base del mio impegno, prima come sindaco e adesso con le deleghe ricoperte, a partire dal personale. Grazie ad una gestone oculata dei conti investiamo in nuove risorse– commenta l’assessora al Personale, vicesindaca Domenica Spinelli – e sulla macchina amministrativa dell’ente. Allo stesso tempo venerdì ho incontrato in municipio con il sindaco Ugolini le delegazioni trattanti costituite dalle Rsu,dai rappresentanti di categoria delle organizzazioni sindacali e dai dipendenti comunali di riferimento per un confronto proficuo sulla trasposizione del personale dalla vecchia alla nuova classificazione che, come previsto dal CCNL del 2022, deve avvenire dall’1 aprile. Un incontro al quale ho voluto essere presente così come per altre partite che riguardano il comune di Coriano nonostante gli impegni istituzionali in veste di Senatrice a Roma o all’estero. Un’attenzione che rimane sempre alta tale per cui sono in contatto costante con il sindaco, la giunta e gli uffici comunali”.