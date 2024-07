Il Comune aumenta il chilometraggio del trasporto scolastico per far fronte alle esigenze degli alunni

In un’ottica di sostegno agli alunni e alle famiglie del territorio, il Comune di Rimini ha incrementato le corse dei mezzi pubblici per il trasporto scolastico relativo alla finestra temporale tra gennaio e giugno 2024. Un aumento del chilometraggio finalizzato a garantire una maggiore accessibilità e inclusività del trasporto pubblico locale, migliorando il servizio rivolto agli studenti delle scuole dell’obbligo. Per coprire i costi aggiuntivi, in particolare, l’amministrazione comunale ha destinato una spesa complessiva di circa 45 mila euro da corrispondere all’appaltatore Start Romagna, responsabile della gestione.

Tra le varie circostanze, in particolare, si segnala il servizio aggiuntivo di spostamento per l’uscita alle ore 14 degli alunni della scuola secondaria di primo grado Marvelli, il quale ha contribuito a un'eccedenza di 20.468,40 chilometri di percorso rispetto al chilometraggio previsto dal capitolato, pari al + 15,42% del totale. A questa, inoltre, si somma anche l’estensione oraria del servizio di accompagnamento e vigilanza a bordo dello scuolabus.

“Una misura di potenziamento del trasporto che va di pari passo con il diritto allo studio, a dimostrazione del forte impegno che, come amministrazione, stiamo mettendo intorno ai temi dell’educazione e della formazione - è il commento della vicesindaca con delega alle attività educative, Chiara Bellini -. In questo modo, infatti, abbiamo permesso a diverse ragazze e ragazzi di usufruire di un servizio funzionale a venire incontro alle loro necessità e ai loro bisogni, che, in alternativa, avrebbero dovuto sopperire per vie sicuramente più dispendiose e farraginose. Solo garantendo un trasporto comodo e sicuro casa-scuola, infatti, si può contribuire a un ambiente scolastico più inclusivo, accessibile e attento”