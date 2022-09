Il Comune cerca un dirigente per il settore Territorio, prorogati i termini per presentare domanda

Prorogati i termini per la presentazione delle domande per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato al dirigente del settore Territorio. Per partecipare al bando occorre compilare l’apposito form pubblicato sul sito, accedendo con credenziali Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 13 del 26 settembre. Alla chiusura dei termini, i candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati tramite due colloqui – il primo svolto dalla commissione di concorso e il secondo direttamente dalla sindaca o da un suo delegato – in riferimento al possesso di esperienza professionale, competenze, capacità e attitudini adeguate allo svolgimento dell’incarico.

La procedura di reclutamento si aggiunge a una consistente operazione di rinnovamento del personale, che ha preso avvio da tempo con i concorsi dedicati a uffici Ragioneria, Sportello al Cittadino, Segreteria generale, Protocollo, ufficio Scuola, staff Politiche europee, Lavori pubblici e Urbanistica.

Entro la fine dell’anno, inoltre, l’amministrazione comunale aprirà le procedure per l’individuazione di un responsabile gare e appalti, categoria D: un ruolo istituito per la prima volta nell’organico del Comune, che dovrà collaborare con la Centrale unica di committenza dell’Unione di Comuni e con la Stazione unica appaltante della Provincia di Rimini di cui il Comune si avvale.