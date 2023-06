Comune commissariato, i capigruppo di maggioranza in municipio. "Massima attenzione ai temi dell'estate"

Una rappresentanza dei consiglieri di maggioranza del Comune di Riccione che hanno sostenuto la sindaca Daniela Angelini si è incontrata con la commissaria Prefettizia Rita Stentella. Nel corso del cordiale colloquio, Gloria Fabbri per il Pd, Marco De Pascale per 2030 Riccione, Federica Torsani per Riccione col Cuore e Marina Zoffoli (in sostituzione di Francesca Sapucci impossibilitata per motivi familiari) per Coraggiosa, hanno rappresentato alla commissaria Stentella le peculiarità della città di Riccione, con particolare riferimento al presente periodo di piena stagione turistica.

Si è parlato di sicurezza, di decoro, di eventi e di comunicazione, elementi tutti fondamentali per la città. Dal canto suo la dottoressa Stentella ha dato atto di aver trovato una macchina amministrativa molto organizzata ed efficiente e di trovarsi per questo a operare nelle condizioni ideali per il bene della città.

I quattro rappresentanti dei consiglieri di maggioranza, che hanno portato all’attenzione della commissaria le istanze e le raccomandazioni dei cittadini e degli operatori, sono stati confortati dalle parole e dalla pragmatica determinazione della commissaria Stentella che ha assicurato il massimo impegno e la massima attenzione per tutte le esigenze di Riccione.