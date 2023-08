Comune commissariato, Fratelli d'Italia: "Senza comunicazione la città soffre, si trovi una soluzione"

Informazione "carente" sia per gli eventi, sia per le azioni tecniche e pubbliche. Il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia a Riccione, in provincia di Rimini, Stefano Paolini chiede dunque, "sebbene sotto amministrazione straordinaria, una comunicazione costante" e sollecita in tal senso la commissaria prefettizia Rita Stentella, ringraziandola comunque per "il lavoro non semplice che sta svolgendo egregiamente". Nello specifico degli eventi, prosegue, "l'unica costante comunicazione è quella di radio Deejay perché affidata direttamente a uno staff esterno" e "tutto questo mette in ombra le altre occasioni di svago organizzate da associazioni, comitati, privati". Manca pure una "comunicazione amministrativa che renda edotto il cittadino di come sta procedendo il cammino della città, le scelte che si stanno affrontando". Così al riccionese non resta che informarsi sui social e "questo è il sentore che c'è qualcosa che non va". Fratelli d'Italia, conclude Paolini, auspica "una risoluzione a questa pecca" e suggerisce Stentella di "avvalersi di una figura ad hoc che si occupi della comunicazione a tutto tondo". (fonte: agenzia Dire)