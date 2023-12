Il Comune di Coriano potenzia l'organico, arrivati nuovi dipendenti a tempo indeterminato

Potenziamento dell’organico per il Comune di Coriano con i quattro nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato. Riguarderà i settori Lavori Pubblici, Urbanistica, Personale e la Polizia Locale. "Ci siamo impegnati fin dall’inizio di questa legislatura all'assunzione progressiva di nuovi dipendenti comunali ed è quello che stiamo portando avanti con solerzia e programmazione puntuale. Il bilancio di previsione approvato nell’ultima seduta del consiglio comunale di lunedì scorso prevede nel capitolo personale l’assunzione di quattro nuovi dipendenti per il 2024, in aggiunta ai nove del 2023. Non solo nuove assunzioni ma anche una costante attività di formazione è stata svolta durante l’anno e proseguirà negli anni successivi per mantenere una professionalità elevata a favore dei cittadini che devono interfacciarsi quotidianamente con il Comune. I nostri dipendenti, tutti, sono una grande risorsa per Coriano, in questo senso si inseriscono l’ultimo incontro tra amministrazione e delegazione trattante improntato in un clima di collaborazione tra le parti relativamente al contratto integrativo decentrato 2023/2025 e, per il 2023, al riconoscimento di dieci progressioni orizzontali “ha dichiarato l’assessore al Personale, vice sindaco Domenica Spinelli.

Dal nuovo Contratto integrativo decentrato approvato durante l’incontro di lunedì 18 dicembre tra amministrazione e delegazione trattante al quale hanno preso parte i rappresentanti della Rsu del Comune, le organizzazioni sindacali, il sindaco Gianluca Ugolini e il responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Lorenzo Spataro, emergono importanti novità. Per il welfare integrativo vengono stanziati 10mila euro che consentiranno ad ogni dipendente comunale di ricevere 200 euro sotto forma di buono spesa; per gli agenti di polizia locale raddoppia, rispetto allo scorso anno, l’indennità di servizio esterno e aumenta del 50% l’indennità di turno con uno stanziamento in bilancio di 15mila euro, per il riconoscimento dei passaggi di carriera dei dipendenti (Peo) sono destinate 12 mila euro.