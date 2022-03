Rimini ha voglia di ripartire dopo il Covid. Il Comune dedica un "tesoretto" a chi organizza eventi

Sono on line sul sito del Comune di Rimini i due avvisi pubblici per la concessione di contributi a soggetti e associazioni impegnati nella realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi con finalità turistica. Si tratta di misure di sostegno degli organizzatori impegnati nella realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi con ricadute turistiche, promosse con frequenza annuale oppure dalla proposta innovativa, a beneficio delle iniziative organizzate durante l’anno in corso. I bandi, il cui termine per la presentazione delle domande è fissato entro il 29 aprile 2022, sono due, uno riguarda le iniziative di intrattenimento turistico e il relativo contributo economico messo a disposizione è di 18mila euro, l’altro riguarda i grandi eventi e la somma messa a disposizione è di 32mila euro.

Fra le motivazioni che per il secondo anno consecutivo ha portato alla pubblicazione dei due bandi vi è anche l’emergenza Covid, che ha in parte modificato il tradizionale calendario degli eventi, con l’obiettivo di favorire opportunità per gli addetti di uno dei settori più colpiti dall’emergenze sanitaria. I progetti dovranno inoltre distinguersi per caratteristiche peculiari e per le comprovate ricadute turistiche sul territorio, per il carattere innovativo e per la capacità di valorizzare le risorse del territorio. Il bando è una delle forme attraverso il quale l’amministrazione comunale continua il suo impegno a sostegno dei tanti privati e delle associazioni che contribuiscono, con la loro attività, ad aumentare l’attrattività del territorio, ampliando la già ricca offerta di eventi e cose da fare proposte ai cittadini e agli ospiti della riviera riminese.

I progetti saranno valutati in base contenuti (originalità e/o di innovatività dell’iniziativa, capacità di valorizzazione dei luoghi identitari della città e di promuovere la diffusione e la fruizione di attività in grado di esprimere identità e valori del territorio, rilevanza artistica dell’evento), alle caratteristiche dell’evento (gratuità delle iniziative, l’esperienza maturata dal proponente, il grado di affermazione dell’iniziativa e sua ricorrenza negli anni), alle modalità di finanziamento (livello di autonomia finanziaria, costo dell’evento) e all’attrattività e rilevanza dell’evento. Il contributo eventualmente erogato sarà conteggiato tramite un calcolo matematico proporzionale al punteggio ottenuto e al contributo richiesto.