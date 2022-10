Comune di Rimini in pressing su Governo e Anas: "Confermare l'avvio della variante Ss9 via Emilia"

A Rimini, "una delle partite più importanti" per la riorganizzazione della viabilità cittadina e la messa in sicurezza delle arterie di scorrimento urbane, è la variante della Statale 9; un "intervento strategico pensato per decongestionare l'abitato di Santa Giustina dal traffico veicolare", dice l'assessora comunale alla Mobilità Roberta Frisoni. E' un'opera dal costo di quasi 12 milioni di euro in carico ad Anas, a cui ora, terminata la fase autorizzativa e procedurale, spetta l'affidamento dei lavori. E su cui il Comune non vuole 'sorprese'. "Proprio per l'ampia valenza dell'opera per il territorio chiediamo di essere tempestivamente aggiornati dal nuovo Governo e da Anas sui tempi di avvio dei lavori di un'opera che il territorio non può più aspettare e che la popolazione attende già da troppo", afferma Frisoni. La storia di quest'opera, ricorda l'assessore, "ha radici ormai lontane nel tempo ed è frutto di un iter molto complesso, sia per la valenza del progetto sia per le diverse competenze coinvolte". Più volte il Comune di Rimini negli anni passati ha provato ad accelerarne il percorso, con l'obiettivo di arrivare in tempi più celeri ad aprire i cantieri. "E questo- ricorda Frisoni- senza rinunciare al confronto con la popolazione, con cui sono state condivise e decise le modifiche progettuali di una 'circonvallazione' che bypassando il centro abitato di Santa Giustina consentirà non solo di migliorare sensibilmente la sicurezza e la fluidità della mobilità che interessa la zona, ma avrà ripercussioni positive anche sulla rete stradale che si sviluppa lungo l'asse della via Emilia, con vantaggi anche sul fronte della qualità ambientale e dell'aria".