Più servizi per i cittadini, il Comune si "espande" e allarga la sede decentrata di Miramare

L’amministrazione comunale sta definendo gli atti relativi alla compravendita di una proprietà a Miramare, in Piazza Decio Raggi, di fronte all’attuale sede decentrata dell’anagrafe e della Polizia Locale, che è già proprietà dell’amministrazione. Un altro passo per l’implementazione dei servizi civici diffusi sul territorio comunale, nel percorso verso il potenziamento del decentramento amministrativo. L’immobile che il Comune intende acquistare, in coerenza con gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025, servirà per promuovere il processo di riorganizzazione dei servizi pubblici decentrati e per affermare i temi dell’autosufficienza, dell’accessibilità dei cittadini mediante la creazione di presidi territoriali.

Nello specifico, l’acquisto si riferisce a 4 locali posti al piano terra dell’immobile con porticato, ubicato sul lato ‘Riccione’ di Piazza Decio Raggi. La determina, pubblicata in questi giorni, definisce la sottoscrizione in forma di atto pubblico notarile del contratto di compravendita che il Comune siglerà con la società venditrice. Nei nuovi locali, opportunamente riqualificati e più accessibili, si sposteranno gli uffici dell’anagrafe che sono operativi già da tempo nello stabile di fronte, liberando spazio nell’attuale sede per gli altri servizi già attivi. Qui sono previste anche le attività del futuro Centro Civico di quartiere.

Nella sede della delegazione di piazza Decio Raggi di Miramare, oltre agli uffici dell’anagrafe e della Polizia Locale, sono presenti e funzionanti altri importanti servizi, come: lo sportello immigrati, il nuovo servizio di front office dedicato ai cittadini stranieri, aperto tutti i venerdì mattina per il disbrigo delle pratiche anagrafiche e burocratiche; lo sportello sperimentale gestito dall’associazione Agimi Rimini rivolto all’orientamento sui servizi consolari albanesi per tutti i cittadini albanesi residenti a Rimini che avranno a disposizione un operatore che potrà offrire un supporto tecnico e informazioni su tutti i servizi consolari albanesi online e non; lo spazio dedicato al progetto Cabiria per il supporto socio-sanitario e il contrasto delle vulnerabilità rivolto alle persone in condizione di disagio che corrono il rischio di essere marginalizzate.

Come noto, per corrispondere alle diverse esigenze dell’utenza, la scorsa primavera era stata aperta anche la sede decentrata territoriale del Villaggio primo maggio in via Bidente, con una postazione per la Cie - carta di identità elettronica - e per il rilascio dei certificati e delle autentiche di firma. Come anche l’ufficio di Viserba in via Mazzini dove era stato rimodulato il servizio di rilascio carte d’identità elettroniche, certificati anagrafici e autentiche di firme.

L’acquisto dei nuovi spazi sotto i portici di Piazza Decio Raggi è una decisione in linea con la strategia di decentramento dell’amministrazione per la quale lo scorso settembre il Consiglio comunale aveva deliberato per un altro acquisto di immobile a Corpolò. Una nuova struttura che ospiterà il distaccamento della Polizia Locale e la delegazione anagrafica. L’edificio, individuato nell’ambito di un piano particolareggiato di iniziativa privata, si trova per l’esattezza in Piazza Dei Bizzocchi, all’angolo tra via Zaccagnini e via Caduti del Soccorso Aereo. Una zona, dunque, ben servita dai parcheggi e, allo stesso tempo, facilmente accessibile da ciclisti e pedoni.

“Con i nuovi spazi che il Comune sta acquistando in Piazza Decio Raggi – commenta l’assessore ai Servizi civici Francesco Bragagni - intendiamo aumentare le risposte di servizi a un quartiere come Miramare che ha una importante densità demografica. L’apertura e la rimodulazione dei servizi civici decentrati consentiranno un importante salto di qualità che va verso le diverse esigenze dell’utenza e la semplificazione dei servizi per il cittadino. È un intervento centrale nel programma di mandato di questa amministrazione che ha l’obiettivo di avvicinare il Comune ai cittadini con servizi di prossimità diffusi”.