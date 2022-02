Comune, Federconsumatori, Adoc e Adiconsum per promuovere campagna di sensibilizzazione su rincaro bollette

A seguito dell’aggravarsi della crisi energetica e dell’aumento di gas ed energia elettrica, il Comune di Rimini, Federconsumatori, Adoc e Adiconsum hanno deciso congiuntamente di promuovere una campagna di sensibilizzazione ah hoc per cercare di sostenere le famiglie, i cittadini e le imprese in questo delicato momento e, soprattutto, per portare a conoscenza le vecchie e le nuove regole in materia di tariffe, bonus e rateizzazioni delle bollette. Un’iniziativa di supporto alla cittadinanza nata dalla volontà di tenere informate le persone sugli attuali strumenti nazionali a disposizione, che hanno l'obiettivo di mitigare gli impatti dell'incremento delle bollette. Da qui l’idea di dare forma a una vera e propria campagna di sensibilizzazione, tra dépliant e manifesti che verranno affissi in giro per la città, dove, in maniera chiara, semplice ed esplicativa, verranno riepilogate le diverse misure a cui ricorrere per fronteggiare il rincaro delle imposte e mitigarne le criticità.

“Tra la pandemia in corso e lo schizzo dei costi, oggi è più che mai fondamentale evitare che si sommino ulteriori difficoltà a una situazione economica già di per sé non semplice, aggiungendo benzina al fuoco. Ecco perché come amministrazione comunale e Federconsumatori, unitamente agli altri soggetti coinvolti nella promozione di questa iniziativa, abbiamo ritenuto urgente attivarci per mettere al corrente la cittadinanza sulle regole in corso e per trovare degli aiuti alternativi – spiegano l’assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda e il Presidente di Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati, promotori del progetto insieme al Presidente di Adiconsum Romagna Fulvio Biondi e a Saverio Messina di Adoc -. Oltre a muoverci sul piano dell’informazione, stiamo cercando, con i mezzi che abbiamo a disposizione, di mettere in campo delle azioni che vadano ad attenuare le conseguenze negative e a dare un sostegno ai titolari delle aziende, agli operatori economici e alle famiglie, in aggiunta a quelle già esistenti. Proprio per questo insieme al Gruppo Hera abbiamo lavorato ad una strategia migliorativa e più rispondente alle esigenze delle comunità rispetto a quella predisposta dal Governo: per tutti i clienti che hanno la bolletta multiservizi, è stato deciso che la rateizzazione venga estesa anche agli altri servizi, come il servizio idrico, mentre, per le famiglie con importi delle bollette superiori a 1.000 euro, si sta valutando la possibilità di rateizzazioni superiori ai 10 mesi. Per casi particolari, inoltre, è al vaglio l’ipotesi di una rimodulazione di piani di rientro già concessi per i clienti che abbiano la volontà di onorare il debito, sia pure dilazionato nel tempo. L’obiettivo è venire incontro alle famiglie e ai cittadini, già ampiamente stremati dalla pandemia, e dare un supporto reale e concreto alle imprese, perché non vadano incontro a blocchi della produzione e situazioni di paralisi. Ci stiamo addentrando in una emergenza nell’emergenza. Un'eventualità che va assolutamente scongiurata”.