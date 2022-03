Il Comune fornisce supporto per ottenere lo Spid, già 4.300 i cittadini che si sono rivolti all'Urp

Ottenere l’identità digitale Spid, in Comune è più facile. L'ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Rimini è abilitato per accompagnare chi lo desidera all’attivazione dell’identità digitale, diventata necessaria per accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione. Già dal 2019 lo Spid si può attivare anche presso l’urp in piazza Cavour che, oltre al completamento “de visu” delle procedure di registrazione, offre anche un'assistenza gratuita per l’iter completo, a partire dal servizio di registrazione, fino alla vera e propria attivazione dell’identità digitale. Chi ha difficoltà ad effettuare on line la registrazione può dunque rivolgersi all’Urp per farsi aiutare dall'operatore che eseguirà tutte le fasi per la procedura del rilascio dello Spid.

E sono tanti i cittadini che in questi ultimi anni si sono rivolti allo sportello del Comune di Rimini. Nel 2021 sono stati 1296 gli Spid attivati, 136 quelli annullati, 61 quelli sospesi che sono stati verificati per un totale di 1493 utenze gestite. Nel 2022, fino ad oggi, i dati delle pratiche Spid svolte dall’Urp sono: 205 Spid attivati, 17 annullati, 21 verificati per un totale di 243 utenze gestite. Dal 2019 ad oggi sono state gestite 4325 utenze Spid.

Per attivare l’identità digitale Spid presso l’Urp si può fissare l’appuntamento contattando l'ufficio al n. 0541.704704 o recarsi allo sportello in Piazza Cavour 29 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 o nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14 alle 17

Spid può essere attivato se hai compiuto il 18ç anno di età e sono richiesti: un documento di riconoscimento rilasciato da un ente italiano (carta d'identità, passaporto o patente), la tessera sanitaria o codice fiscale, un indirizzo email e un numero di cellulare.

A fine procedura il cittadino sarà in possesso delle credenziali Spid composte da username e password e potrà accedere a tutti i siti o app di servizi in cui troverà il pulsante "Entra con Spid".