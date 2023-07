Il Comune incontra le attività economiche. "Più collaborazioni per un turismo di qualità e grandi eventi"

Giovedì scorso si è tenuto un incontro in sala giunta a Palazzo Mancini con i rappresentanti delle Categorie Economiche della città. La sindaca Franca Foronchi ha portato i propri saluti durante la riunione sottolineando "l'importanza che hanno questi momenti di confronto con le associazioni di categoria perché devono servire a creare una collaborazione fondamentale per lo sviluppo di Cattolica". Presenti insieme a lei il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi, l'assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni e l'assessora alla Polizia municipale Claudia Gabellini. Due sono stati i punti discussi durante le quasi 3 ore di un confronto che ha visto un'importante partecipazione da parte di tutti presenti, in prima battuta si è esaminata la stagione attuale con l’obbiettivo di fare presenti eventuali problematiche alle quali provare a porre rimedio in tempi celeri; altro tema è stato quello della promozione turistica-commerciale di Cattolica e la realizzazione di eventi per i prossimi mesi.

"La riunione convocata aveva due funzioni ben precise - dichiara il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - primo confrontarsi con gli operatori economici per capire da loro eventuali necessità urgenti a cui provare a dare una risposta durante la stagione, secondo incominciare un confronto per la programmazione della promozione della città e degli eventi già in vista dei prossimi mesi. Su quest'ultimo fronte come amministrazione comunale abbiamo confermato la volontà di fare la nostra parte sia sul lato delle proposte sia sul piano economico. Durante l'incontro abbiamo confermato alcuni punti per noi strategici come ad esempio la necessità di puntare sempre di più sul target della famiglia come clientela di riferimento e di ritenere strategici settori di turismo riconducibili allo sport, enogastronomia, ai grandi eventi in programma all'Arena della Regina, cultura e tipicità locali, valorizzando l'intero territorio".

"Contestualmente ho inviato gli operatori economici a presentare tra il mese di settembre e ottobre un cronoprogramma di proposte sia sul fronte della promozione che sugli eventi. Su questi due temi ho rimarcato che con le risorse della tassa di soggiorno l'amministrazione comunale ha il compito di promuovere e mantenere in ordine la città, garantire servizi, realizzare eventi di intrattenimento. Partendo da questo principio è stata sottolineata la necessità di un impegno economico anche da parte degli operatori privati qualora si creassero delle condizioni dove vengano venduti pacchetti promozionali, come ad esempio durante la presenza a fiere di settore o in centri commerciali o marketing territoriale portato avanti con altre città italiane ed estere. Stessa situazione sul fronte eventi, in questo caso è stato chiesto di fare una valutazione di quelli dove c'è una compartecipazione economica tra ente pubblico e soggetti privati per capire se sono stati raggiunti gli obbiettivi che ci si era prefissati. Qualora si decidesse di non voler proseguire con alcuni di questi come amministrazione abbiamo già dato la disponibilità a dirottare le risorse di nostra competenza attualmente investite su altre proposte. Da ultimo, dal tavolo è emersa la necessità di aprire un confronto più articolato legato in generale al tema turistico commerciale della nostra città, con un coinvolgimento attivo di esperti del settore. Tutti hanno convenuto di avere come primo riferimento il progetto iniziato con l'Università di Rimini, partendo da una partecipazione attiva proprio di quest'ultima. Passato il mese di agosto – conclude Belluzzi - il tavolo verrà convocato nuovamente per proseguire il ragionamento su tutti i vari punti sopra elencati".