Il Comune intervista i residenti del quartiere. "Diteci le vostre idee per il futuro della zona"

Proseguono per tutta la settimana le attività dell’ufficio partecipativo del Piano Strategico di Rimini, presente dal 12 maggio scorso nel quartiere Stadio-Lagomaggio-Pascoli per indagare il benessere abitativo e di qualità urbana di chi vive nella zona e per raccogliere dai cittadini suggerimenti per il futuro dell’area e della città. Il progetto “Vivere a Rimini: nuove idee per il benessere abitativo” nasce per accompagnare e sviluppare il Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale (Piers) del Comune di Rimini, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e che interesserà una parte dell’area che si sviluppa tra le vie Giovanni Pascoli, Ugo Bassi, via IX Febbraio 1849 e Flaminia.

Nell’ambito di questo percorso partecipativo, domani mercoledì 18 maggio alle ore 18.30 dal Parco della Memoria di Ustica partirà una passeggiata di quartiere, guidata dallo sguardo e dalla voce dagli abitanti, per esplorare insieme i luoghi più determinanti per il benessere e la vivibilità dell’area. Venerdì 20 maggio (ore 16.30) al parcheggio di via Lagomaggio si svolgerà il laboratorio per bambine e bambini La mia casetta perfetta, realizzato in collaborazione con la Compagnia Le Pu-pazze.

In questi primi giorni di attività, l’ufficio mobile del piano strategico ha registrato un notevole interesse da parte degli abitanti, con oltre 160 persone che sono state coinvolte e circa una ventina di interviste one-to-one al giorno, promosse per capire cosa contribuisce a migliorare il benessere abitativo, in relazione alle caratteristiche degli alloggi, alla relazione con il quartiere, con la comunità e con il contesto urbano. L’ufficio mobile è presente oggi 17 maggio in Piazzale del Popolo; dal 18 al 19 maggio al Parco della Memoria di Ustica; dal 20 al 21 maggio al parcheggio di via Lagomaggio.

Per partecipare al laboratorio “La mia casetta perfetta” è consigliata la prenotazione scrivendo a info@agenziapianostrategico.it o con un messaggio whatsapp al numero 353 404 3126.