Il Comune porta alle famiglie ucraine generi alimentari freschi. Presto una giornata a Mirabilandia

Il Comune di Rimini in prima linea per consegnare alle famiglie ucraine generali alimentari freschi. In quanto in molti casi è stata manifestata espressa necessità. La prima consegna è in programma per sabato (12 marzo) alle 7,20. A spiegare le nuove iniziative di supporto è l’assessore alle Politiche sociali Kristian Gianfreda: “Cercare il più possibile, con tutti gli strumenti che abbiamo, di stare al fianco di queste vittime di una guerra senza senso è ora il nostro obiettivo più grande. Dalle cose più importanti, come appunto la consegna del cibo, alle iniziative apparentemente più leggere, come ad esempio la giornata che stiamo organizzando in sinergia con Mirabilandia e altre realtà locali per offrire alle famiglie, e soprattutto ai più giovani, un’occasione di socialità e, per quanto possibile, di serenità nei parchi tematici”.

Dopodiché sarà importante proseguire nel coordinamento dell’accoglienza: “Tra le azioni che concretizzeremo già entro lunedì 14 marzo - aggiunge Gianfreda -, c’è sicuramente la costituzione del Coordinamento del Terzo settore, la cui prima riunione è prevista per martedì 15. Un tavolo che coinvolgerà le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici del territorio, in modo tale da poter contare su una rete sociale ben strutturata, in grado di fornire l’assistenza e gli aiuti necessari in questo delicato momento attraverso un modus operandi organizzato ed efficace”. E conclude: “Quello che dobbiamo evitare in questa fase è di agire in maniera rapsodica, a macchia di leopardo: serve un coordinamento preciso, in grado di dare risposte risolutive e tempestive, perché siamo di fronte davvero a persone in serie difficoltà, di cui mamme con dei neonati di pochi mesi al loro fianco”.