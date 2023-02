Il Comune passa ai raggi X materne e asili nido. "Nessuna criticità, ma vogliamo più sicurezza sismica"

Riqualificazione degli edifici che ospitano nidi e scuole per l’infanzia di Riccione con l’obiettivo di migliorare innanzitutto la sicurezza sismica, la qualità degli ambienti e l’efficienza energetica. Riconversione degli spazi esterni degli asili per avviare la cosiddetta outdoor education, ovvero attività educative all’aperto con l’obiettivo di accrescere le capacità sociali dei bambini e delle bambine che, messi in un contesto diverso da quello dell’aula scolastica, sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente. Con questi duplici obiettivi, nei giorni scorsi gli assessori ai Lavori pubblici, Pubblica istruzione e Ambiente, insieme ai rispettivi tecnici e anche a quelli di Geat, hanno effettuato un sopralluogo in tutte le scuole per l’infanzia (Savioli e Bertazzoni, a gestione statale, verranno ispezionati la prossima settimana) e gli asili nido di Riccione.

Dall’analisi delle strutture non sono emerse particolari criticità: “Alcuni edifici sono più datati, è vero - spiega l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli - ma complessivamente la situazione è buona: ci sono comunque numerosi interventi da fare, alcuni più, altri meno importanti”.

Perizie per l’analisi degli edifici

A seguito dell’analisi compiuta con i sopralluoghi verranno disposte alcune perizie per approfondire l’esame delle strutture esistenti e pianificare gli interventi in funzione delle priorità. “Dobbiamo sicuramente intervenire per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica - aggiunge Andruccioli -. Inoltre andrà migliorata l’efficienza energetica degli edifici con la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici e di quanto ancora si renderà necessario. Partiremo dagli asili che hanno maggiore necessità per poi passare a tutti gli altri. I lavori per le piccole manutenzioni che abbiamo visto essere urgenti verranno realizzati subito. Per le ristrutturazioni degli edifici parteciperemo ai bandi dell’Emilia Romagna per intercettare i fondi necessari”, almeno parzialmente.

Indagine dei giardini

Durante la visita di assessori e tecnici sono stati ispezionati anche tutti i giardini con l’obiettivo di riqualificare le aree esterne al fine di promuovere l’outdoor education. “Lo stato dei giardini delle nostre scuole per l’infanzia - argomenta la vicesindaca e assessora alla Pubblica istruzione Sandra Villa - è buono. Sono luoghi chiaramente pensati nel passato: andranno adeguati con uno sguardo mirato alla outdoor education, che non significa semplicemente fare giocare i bambini all’aperto: significa farli apprendere dall’esperienza diretta con la terra, con le piante, attraverso l’uso delle mani, che è fondamentale per imparare a quell’età”.

Agli insegnanti è stato chiesto di preparare dei progetti affinché gli stessi giardini, in fase di ristrutturazione, possano essere adeguati alla didattica che gli asili andranno a offrire. Le attività di outdoor education aumentano la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente.