Erbetta: "La sede di via Ducale sta cadendo a pezzi. Inagibili gli uffici di vice sindaco e assessore"

A denunciare la situazione è Forza Italia, per voce del coordinatore provinciale Mario Erbetta. Riferisce attraverso un comunicato che l'immobile comunale di via Ducale sta cadendo a pezzi. Riporta che ci sono alcuni parti degli uffici inagibili, compreso l'ufficio della vicesindaca e quello dell'assessorato alle politiche sociali. "Un paio di mesi fa avevo denunciato lo stato fatiscente dello stabile Comunale di Via Ducale dopo i cedimenti del soffitto - scrive Mario Erbetta -. La storia dell'immobile comunale di Via Ducale è molto complessa. Tale immobile apparteneva l'Asl ed era una struttura fatiscente che andava completamente ristrutturata prima di subentrare. Invece il Comune in questi anni ha fatto vari interventi tampone in tempi successivi e su segnalazione di esposti alla medicina del lavoro".

"Due mesi fa il cedimento del soffitto nell'archivio e nell'aula gialla evidenzia come l'immobile aveva la necessità di essere completamente restaurato ma il Comune in tutti questi anni ha investito tante risorse in opere pubbliche dimenticandosi colposamente di questo stabile fatiscente e pericoloso dove lavorano da anni tanti dipendenti comunali in situazioni pericolose - prosegue Erbetta -. In questi giorni si sono conclusi i sopralluoghi tecnici e in attesa della relazione finale sapete quali altri uffici alla luce del sondaggio tecnico fatto ai soffitti sono stati chiusi perchè inagibili? L'ufficio dell'assessore Kristian Gianfreda, l'ufficio del vicesindaco Chiara Bellini e quello delle pedagogiste, tutti uffici del secondo piano lato mare. Basteranno queste chiusure o forse sarebbe meglio chiudere tutto lo stabile e procedere ai lavori di messa in sicurezza generali? I dipendenti comunali di Via Ducale sono arrabbiati e timorosi che possa accadere un incidente ma dal Comune tutto tace e non arrivano informazioni certe neppure agli Rls comunali e sindacali".

E in conclusione: "Come Forza Italia chiediamo quindi che gli enti preposti, Ausl, Ispettorato del Lavoro e Medicina del Lavoro verifichino l'idonietà attuale e l'agibilità dell'intero stabile di Via Ducale in via urgente e prescrivano la messa in sicurezza dei locali inagibili e se del caso impongano la chiusura dello stesso con urgenza. Non possiamo permetterci vittime sul lavoro in uffici comunali per mancata manutenzione straordinaria degli immobili".

La risposta del Comune

A seguito dei sondaggi effettuati durante il periodo estivo nell’ambito del monitoraggio degli interventi di manutenzione degli uffici comunali, sono iniziati oggi i lavori di messa in sicurezza e rinforzo strutturale di un un'ala dello stabile di via Ducale che ospita alcuni uffici comunali. L’intervento, che sarà eseguito dai tecnici di Anthea in qualità di affidataria del servizio di gestione e manutenzione del patrimonio edilizio del Comune di Rimini, avrà una durata di circa 30/40 giorni.