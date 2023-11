Il Comune va alla ricerca di una ruota panoramica, on line l’avviso pubblico

E’ in pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Rimini l’avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto idoneo a installare una Ruota Panoramica di almeno 50 metri di altezza, per tre anni consecutivi a partire dalla stagione 2024 e per un massimo di 180 giorni a stagione, comprensivi di montaggio e smontaggio.

Da alcuni anni, infatti, la zona del porto di Rimini è stata individuata come luogo primaverile ed estivo dove consentire l’installazione di un’attrazione dello spettacolo viaggiante, precisamente una Ruota Panoramica, che rientra nel novero delle azioni aventi specifica valenza turistica, finalizzate alla promozione dell'immagine di Rimini e divenuta negli anni un elemento identificativo dello sky-line del lungomare di Rimini per l'interesse e la curiosità che suscita, tanto da determinare ricadute turistiche positive.

Una proposta a cui si intende dare seguito, accogliendo anche per le prossime tre stagioni nell’area in prossimità dell'intersezione tra Lungomare Tintori e via Destra del Porto l’eventuale richiesta di installazione, con una superficie massima occupabile non superiore a 500 metri quadrati, della Ruota Panoramica. Dovrà essere garantita la presenza dell'attrazione ogni anno, a partire dalla metà del mese di maggio fino alla metà del mese di settembre, sempre nel rispetto del periodo massimo consentito di 180 giorni La domanda da parte dei soggetti idonei interessati deve pervenire entro lunedì 15 gennaio 2024.