Il Comune vuole costruire un nuovo gruppo di Protezione civile, si cercano volontari

Creare nella città di Cattolica un'associazione cittadina di volontari di Protezione Civile. Con questo scopo si svolgerà il prossimo martedì 4 aprile, alle ore 21, presso il Palazzo del Turismo di Cattolica (via Mancini 24) un incontro conoscitivo aperto a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è promosso dall'amministrazione comunale, saranno presenti l'assessore competente Alessandro Uguccioni e il consigliere, nonché capo squadra dei Vigili del Fuoco, Roberto Franca. Prenderanno parte alla serata anche Carlo Zecchin, presidente del Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Rimini, e Maurizio Maggioni, responsabile del Centro di Servizio per il Volontariato "VolontaRomagna" della provincia di Rimini. Questi ultimi, in particolare, porteranno ai presenti la propria esperienza e saranno a disposizione per quesiti di natura tecnica e burocratica sull'avvio dell'iter di creazione dell'associazione.

"I volontari - sottolinea l'amministrazione - andranno a creare un nucleo attivo sul territorio che potrà essere di ausilio alla comunità e al Centro sovracomunale di Protezione Civile “Riviera del Conca”. La disponibilità di un gruppo di volontari darebbe anche l'opportunità per avvicinare e sensibilizzare la comunità sui temi legati alla sicurezza del territorio, sarebbe un punto di riferimento nei momenti di criticità all'interno dello scenario cittadino. Pensiamo ai fenomeni meteo avversi sempre più frequenti e che originano smottamenti, frane, allagamenti o alluvioni, oppure ancora agli eventi sismici. Questo incontro che abbiamo in programma ci darà modo di raccogliere le prime impressioni e disponibilità". Tra i punti fermi per procedere alla realizzazione del gruppo, infatti, vi è quello di raggiungere almeno 20 adesioni. Seguirebbe anche una attività di formazione base a cura del Coordinamento provinciale di Protezione Civile.