Comuni Fioriti, Bellaria ospiterà la prima edizione italiana dell’esposizione floreale diffusa sul territorio

Il Meeting nazionale svoltosi questo mese a Bellegra ha di fatto chiuso l’intensa attività istituzionale di Asproflor Comuni Fioriti dell’anno 2023: un progetto che vede attivamente impegnata l’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, presente anche in terra laziale con una delegazione guidata dall’assessora all’Ambiente Adele Ceccarelli. Un’esperienza significativa, “in primis grazie ai tavoli di confronto con amministratori locali da tutta Italia, a cui abbiamo partecipato durante il meeting”, spiega l’assessora. “Al centro del dibattito, il tema della promozione delle città in qualità di ‘comuni fioriti’, la valorizzazione delle realtà associative aderenti e il coinvolgimento di cittadini e aziende per una partecipazione attiva. Particolarmente significativa, la presenza proprio di rappresentanti delle maggiori aziende florovivaistiche italiane, già partner di Asproflor. Un comparto non estraneo alle problematiche di un mercato sempre più globale: per questo è importante in ottica di tutela del settore, tenere un canale di dialogo aperto con le realtà locali. Un’esigenza che si unisce ad altre istanze emerse dal tavolo di lavoro, come quella di incentivare la ricerca di essenze sempre più specifiche e funzionali all'ambito delle aiuole urbane”.

L’esperienza a Bellegra lascia in eredità a Bellaria Igea Marina anche un’altra buona notizia. Infatti, come spiega lo stesso presidente di Asproflor Sergio Ferraro, “la città di Panzini è stata identificata come luogo ideale per accogliere nel 2024 la prima edizione italiana di un’esposizione floreale diffusa sul territorio, che avrà lo scopo di realizzare fioriture particolari e di grande effetto da far visitare a tutti i comuni del circuito Asproflor e ai tecnici comunali italiani. Una grande sfida che una piccola associazione come Asproflor ha voluto raccogliere grazie al grande entusiasmo e alla collaborazione di istituzioni, associazioni e cittadini di Bellaria Igea Marina”.

L’esposizione del prossimo anno si concretizzerà nella realizzazione di allestimenti specifici, che partiranno nella primavera e perdureranno per tutta stagione turistica sino a settembre. E’ in questo contesto che – in data da definirsi – si terrà una sorta di congresso nazionale in cui gli spazi allestiti, già individuati lungo l’Isola dei Platani e nel tratto mare di via Pascoli, saranno oggetto di visita da parte di vari portatori di interesse, dagli amministratori pubblici a importanti aziende del settore: per la prima edizione italiana di una manifestazione che negli ultimi anni si è tenuta con successo in ambito internazionale, in particolare in terra francese, sotto le insegne di ‘Le carres fleuris’ e promossa da Voltz Horticulture.