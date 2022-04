I comuni si alleano e si candidano con un progetto da 5 milioni per iniziative di rigenerazione urbana

Coriano, comune capofila, si candida insieme al comune di Montescudo-Montecolombo, a partecipare ad un bando per complessivi 5 milioni di euro; il fulcro del progetto, che prevede una partecipazione in forma convenzionata tra i due enti, è incentrato nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio esistente attraverso un progetto di rigenerazione urbana. La somma per la quale si concorre a bando verrà suddivisa in base ad un criterio legato al numero di abitanti e peserà per 3 milioni di euro a favore del Comune di Coriano.

Il progetto prevederà la valorizzazione dell’intorno delle mura Malatestiane, la viabilità del centro storico comprendente via Malatesta e via Garibaldi, i giardini pubblici don Michele Bertozzi ed il completamento di un tratto di marciapiede di collegamento tra la frazione di Passano e quella di San Savino: il tutto fa parte dell’idea per la quale si è dato incarico alla stesura di un progetto di primo livello finalizzato alla partecipazione del bando.

“Il Comune di Coriano – dice il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Ugolini - si è fatto trovare pronto rispetto alle opportunità che il Pnrr prevede per tutti i comuni e, come ha sempre dimostrato, collabora con i comuni limitrofi per progetti ambiziosi. Quindi, in questo momento, siamo in condizione di poter investire risorse economiche. Ringrazio il gruppo di lavoro sul Pnrr che per primi in provincia abbiamo costituito e gli uffici che lavorano costantemente per raggiungere gli obiettivi prefissati”.