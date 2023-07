Comunità energetiche, finanziato con 29mila euro il progetto di Santarcangelo

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato con 29mila euro il progetto dell’Amministrazione comunale per realizzare la prima comunità energetica di Santarcangelo: è l’esito del bando per il sostegno allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili, finanziato dal Programma regionale relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (Pr-Fesr) 2021-2027. Il progetto “Una Cer per Santarcangelo” è stato ideato per costituire “Certa” (Comunità energetica rinnovabile per il territorio e l’ambiente), la prima Cer santarcangiolese, che vedrà la partecipazione iniziale del Comune insieme alla fondazione FoCuS e sarà avviata con la realizzazione di tre impianti fotovoltaici in altrettanti parcheggi pubblici del capoluogo, per un totale di 410 kW di energia prodotta.



Le aree di sosta coinvolte saranno quelle di via Cagnacci, via della Resistenza e via Gronda Est, con una spesa totale di 32mila euro finanziata dalla Regione con 29mila euro, pari all’intero contributo richiesto dall’Amministrazione comunale. Considerando la potenza complessiva degli impianti, una stima prudenziale prevede una riduzione di emissioni pari a 81 tonnellate di CO2 all’anno, dato che verrà approfondito nel corso dello studio di fattibilità che dovrà essere redatto nei prossimi dodici mesi. Coerentemente con quanto previsto dai principali strumenti di pianificazione comunali approvati e in corso di definizione, la comunità energetica potrà in seguito essere partecipata anche da membri privati come cittadini e attività commerciali, rinnovando le sinergie in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione dell’impronta di carbonio del territorio comunale, spingendo la cittadinanza verso gli obiettivi inseriti nel più ampio quadro europeo, nazionale e regionale della sostenibilità.



“L’assegnazione del contributo da parte della Regione apre la fase due del progetto, che può finalmente iniziare a concretizzarsi” dichiara la sindaca, Alice Parma. “Entro un anno, infatti, dovrà essere realizzato lo studio di fattibilità e costituita la Comunità energetica rinnovabile: un nuovo passo avanti verso la sostenibilità per la città di Santarcangelo, premiata proprio nei giorni scorsi con il Best practice award di Cittaslow per il percorso partecipativo del Pums. I temi dell’ambiente e del contrasto al cambiamento climatico, protagonisti della terza conferenza di ‘è futuro presente’, saranno al centro anche del Paesc, il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima di prossima approvazione”.