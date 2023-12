Con 1,5 milioni di euro si può comprare un golf club. Ma l'asta finisce deserta per la settima volta

Si poteva comprare con 1,5 milioni di euro. Ma nessuno si è fatto avanti. Martedì (5 dicembre) si è svolta la settima chiamata per il Verucchio Golf Club, ma l’asta è andata per l’ennesima volta deserta. Si era partiti nel luglio del 2021 con un prezzo base di 4,9 milioni di euro, ma anche ora che la struttura è diventata appetibile non ha visto acquirenti. Sulla struttura sembrava esserci interesse da parte di possibili investitori. Ma è possibile che si attenda ancora, per concludere un affare. Lo spettacolare percorso di golf a 18 buche, par 72, del Rimini Verucchio Golf Club nasce nel 1995 tra le profumate vigne delle colline della Valmarecchia e i suoi storici borghi medievali. A pochi chilometri da Rimini, gode di una suggestiva vista su San Marino e sul monte Carpegna. Ora spetterà ai curatori fallimentari decidere le prossime mosse e un’eventuale nuova asta.