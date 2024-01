Con “Discoteca Romantica” una folla accoglie il 2024 lungo le strade di Riccione

Una folla immensa. Un abbraccio popolare. Oltre cinque ore di divertimento puro per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto a quello nuovo. Allo scoccare della mezzanotte, tra l’addio al 2023 e il benvenuto al 2024, il meraviglioso spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare Adriatico. In piazzale Ceccarini, di fronte al palazzo del Turismo, è andata in scena “Discoteca Romantica”, la festa della città che, come sempre nella sua storia, si è aperta ai propri ospiti. Migliaia e migliaia di persone hanno scelto di stare in piazza, tra la gente, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Una folla gioiosa, entusiasta, divertita. Una festa della musica di suoni, di colori, di giochi di luce e di proiezioni: piazzale Ceccarini si è trasformata in uno straordinario dance floor che è stato affidato ai dj e agli artisti che hanno contribuito a creare le emozioni e i ricordi di Riccione.

Con la partecipatissima festa di San Silvestro, condotta dal giornalista e presidente di Famija Arciunesa Francesco Cesarini, si è conclusa una tre giorni davvero straordinaria per Riccione dopo che venerdì c’era stato al palazzo dei Congressi il concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea (sold out) e sabato, sempre piazzale Ceccarini, Jimmy Sax aveva aperto con un clamoroso successo di pubblico la due giorni di “Discoteca Romantica”. Una festa, quella di San Silvestro, scandita dal sound travolgente del giovanissimo dj riccionese Gabri Seth, a cui è stata affidata l’apertura poco dopo le 22, e che è proseguita con i ritmi proposti dai dj storici che hanno suonato sulle più rinomate consolle della città, Roger Dj di Savioli Disco, Massimino Lippoli e Ricky Montanari di Ethos Mama Club. La risposta del pubblico è stata di grande entusiasmo. Ma già dalle 19 nella galleria del palazzo dei Congressi (dove poi è proseguita la festa con il dj set fino alle 3) la lunga maratona di avvicinamento al 2024 si era aperta con le proposte food&drink dei locali della Galleria per poi dischiudersi fino a piazzale Ceccarini.

A collegare simbolicamente l’anima della festa sul piazzale Ceccarini e il “passage” musicale del palazzo dei Congressi, la grande proiezione artistica sulla facciata laterale del palazzo del Turismo firmata dal video designer Zuth di Antica Proietteria, un collettivo artistico di video-artisti e tecnici programmatori provenienti da tutta Italia. La grande videoproiezione ha rappresentato, con immagini e simboli estetici, una visione futuristica del nostro immaginario, un proiezione che si rifà al progetto artistico di “Discoteca Romantica”, una modalità di vedere un futuro che conosce il proprio passato e prende le mosse dal proprio presente. Alla mezzanotte - dopo il conto alla rovescia per l’arrivo del 2024 - è andato in scena lo spettacolo pirotecnico partito direttamente dalla spiaggia di fronte a Villa Mussolini. Verso il cielo è salita una potente e meravigliosa raffica di fuochi d’artificio, simbolo di un party che in quel momento ha raggiunto il tripudio, con il pubblico che si perdeva a vista d’occhio.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini, salita sul palco per il brindisi di mezzanotte insieme alla giunta comunale, al presidente di Geat Fabio Galli e alla presidente del palazzo dei Congressi Eleonora Bergamaschi, ha sottolineato “il livello qualitativo degli eventi proposti dalla città di Riccione. Tre serate stupende - dal concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, lo show di Jimmy Sax e quello di San Silvestro con i nostri deejay storici - premiate da un pubblico spettacolare. Abbiamo saputo abbracciare molti generi musicali e diverse fasce di età: in termini di presenze siamo andati molto oltre le aspettative. Riccione in questi giorni è stata piena, con tantissimi alberghi aperti, oltre a tutti i pubblici esercizi. Una città viva e che continuerà a restare tale grazie ai tanti eventi in programma nel mese di gennaio a partire dal Mc Hip Hop Contest”.

La sindaca Daniela Angelini ci ha tenuto a rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibili gli eventi e garantire la sicurezza e il decoro della città: “Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in maniera impeccabile per realizzare queste feste ma anche le forze dell’ordine, il personale sanitario, quello di Geat ed Hera”.