Con gli eventi primaverili Misano si prepara alla stagione estiva

Sarà un anticipo d’estate il palinsesto di eventi che Misano Adriatico ha allestito per il mese d’aprile. Un cartellone che unisce sport, eventi culturali e spettacolo e che lancia il nuovo claim dell’estate “Finalmente Misano”. “Il claim è il frutto di un'analisi social e del sentimento dei fan che seguono la pagina Visit Misano. Interpreta i commenti dei tanti turisti affezionati alla nostra località che, puntualmente, tornano ogni anno – spiega Luigi Bellettini, Presidente della Fondazione Misano -. Crediamo che riassuma bene un’attesa che si sta per concludere, un desiderio che sta per compiersi. La pandemia e gli eventi degli ultimi due anni hanno messo tutti a dura prova e hanno alimentato questa attesa e questo desiderio di spensieratezza, di un’accoglienza calda e genuina, di divertimento e di relax all’aria aperta. Un sentimento che accomuna anche la nostra cittadinanza: finalmente è estate, finalmente torniamo a vivere a pieno Misano”.

“Abbiamo ormai consolidato la dimensione della nostra proposta – aggiunge il Sindaco Fabrizio Piccioni – che tiene insieme gli appuntamenti ritagliati su un target composto in buona parte da turisti fedeli che hanno Misano come meta fissa per giorni sereni e in famiglia. L’Italian Bike Festival rappresenterà uno stimolo potente per la nostra offerta, con gli imprenditori chiamati a rispondere ad un pubblico legato al cicloturismo. Poi ovviamente tutta l’offerta di MWC, che avrà punte straordinarie come i due mondiali, il WDW, la presenza di Rossi in pista con le auto e tanti altri eventi. Dietro a questi eventi c’è un lavoro impegnativo che ci vede al fianco del management del circuito sui tavoli istituzionali e quest’anno sono convinto produrranno numeri eccezionali”.

Già nel primo weekend cultura e sport saranno protagonisti. Il calendario di eventi di aprile vede inseriti i cinque appuntamenti della rassegna filosofica Ritratti d’Autore, la cui nuova edizione, dedicata ai classici, prenderà il via venerdì 1° aprile al Cinema Teatro Astra. Si parte, alle 21.00 col Prof. Piero Boitani, Ordinario di Critica letteraria e letterature comparate alla Sapienza con l’incontro dal titolo ‘Amleto in Shakespeare. Le altre quattro serate sono in programma l’8, il 15, il 22 e il 28 aprile. Il primo weekend di aprile vedrà anche il ritorno della velocità in pista al Misano World Circuit, con l’avvio dell’attesissimo CIV 2022 che vedrà in impegnate tutte le categorie e numerosi eventi collaterali. Ad anticipare il weekend un appuntamento che vedrà Misano al centro dell’attenzione della stampa italiana ed internazionale legata al ciclismo. Il 30 e 31 marzo è in programma una due giorni di presentazione della prossima edizione di Italian Bike Festival (9-11 settembre) che rappresenterà per Misano una straordinaria vetrina per un movimento turistico sempre più numeroso come quello legato al cicloturismo. Lo sport resterà protagonista nel mese di aprile: dal 15 al 19 lo ‘Spring Training Internazionale’ di pattinaggio artistico e in contemporanea (15-18 aprile) il Torneo Regins Pasqua Football Club. Dal 22 al 25 toccherà al calcio con il Torneo Piccoli Amici Trophy e dal 23 al 25 la Mirabilia Volley Cup. Per la musica, i Moka Club saranno in concerto domenica 17, Antonio Sorgentone & His Band la domenica seguente. A Pasqua torneranno i mercatini coi prodotti tipici e l’artigianato artistico e dal 23 al 25 aprile Happy Days: Misano Vintage Festival con gli oggetti da collezione, food-truck e spettacoli live ispirati agli anni ’50 e ’60.