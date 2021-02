Con Hub Music Factory e Lp Rock Events il Beky Bay animerà le estati fino al 2027

Sarà il raggruppamento costituito da Hub Music Factory, società con sede legale a Udine, e da Lp Rock Events, società con sede legale a Bellaria Igea Marina, a gestire il Beky Bay per le prossime sette stagioni, dal 2021 al 2027: questo l’esito della procedura pubblica di affidamento espletata a seguito dell’avviso pubblico scaduto lo scorso 21 dicembre.

Una procedura ispirata dall’obiettivo di consolidare Beky Bay quale location a chiara vocazione turistica, in ragione di forti elementi esclusivi di richiamo territoriale ed extra territoriale: uno dei pochissimi contenitori on the beach rimasti in riviera nel suo genere, ospitato in una zona di pregio dalle grandi potenzialità.

In quest’ottica, l’avviso pubblico era orientato all’individuazione di un progetto che prevedesse anzitutto una programmazione di qualità, impreziosita da appuntamenti ed eventi live. Il tutto, nel quadro di una riqualificazione complessiva della struttura che desse continuità e migliorasse ulteriormente l’alternativa di intrattenimento che il Beky Bay ha dato all’offerta turistica di Bellaria Igea Marina negli anni: anche attraverso il posizionamento, a carico del nuovo gestore, di un nuovo palco idoneo allo svolgimento di grandi manifestazioni, che al termine della concessione rimarrà di proprietà del Comune di Bellaria Igea Marina.

Consapevole di dover coniugare tali aspettative alla sostenibilità economica degli investimenti richiesti, in linea con quanto avvenuto nell’aggiudicazione di Polo Est anche per Beky Bay l’Amministrazione ha optato per un affidamento di medio-lungo periodo. Positiva, in tal senso, la risposta del mercato, con quattro proposte di alto profilo giunte sul tavolo degli uffici e ammesse all’istruttoria condotta in queste settimane da una commissione esterna costituita da professionisti di alto profilo.

Istruttoria che ha visto prevalere, come detto, il progetto firmato da Hub Music Factory e Lp Rock Events. I nuovi gestori, a cui l’Amministrazione Comunale rivolge un augurio di buon lavoro, coordineranno fino al 2027 tutte le attività di Beky Bay - oltre 3.500 mq con rispettivi manufatti - , occupandosi anche dell’area adibita a parcheggio - quasi 11.500 mq in grado di accogliere fino a 400 auto - posta tra il Parco Pavese e la linea ferroviaria.