Con il fine settimana di Pasqua torna lo Shuttlemare, tutte le info per raggiungere la spiaggia gratis

A Rimini per andare in spiaggia torna lo Shuttlemare. Start Romagna e il Comune di Rimini confermano per l’estate 2022 il servizio a chiamata Shuttlemare. Per usufruirne, basta scaricare l’apposita applicazione, grazie alla quale è possibile prenotare un bus-shuttle in partenza dalle fermate del trasporto pubblico locale o dai parcheggi scambiatori. In questo modo si può raggiungere la spiaggia gratuitamente e in tutta comodità, senza dover perdere tempo o pagare per parcheggiare. Allo stesso modo è possibile compiere il tragitto inverso, prenotando lo shuttle per tornare dalla spiaggia alla propria autovettura o al proprio alloggio.

Il servizio è attivo tutti i sabati, le domeniche e i festivi dal 16 aprile all'1 giugno. Servizio attivo tutti i giorni dal 2 giugno all'11 settembre. Le corse si effettuano dalle 9 alle 21. Con Shuttlemare è possibile salire da qualunque fermata del trasporto pubblico locale posta a monte della ferrovia e scendere ad una qualsiasi fermata a mare della ferrovia: non è possibile richiedere il servizio fra due fermate a monte della ferrovia o fra due fermate a mare della ferrovia.

Per orientarsi sulle aree coperte dal servizio è possibile utilizzare la Shuttlemare Map: si possono scegliere tragitti dalla zona arancione a quella azzurra e viceversa, mentre invece non si possono effettuare spostamenti tra due aree dello stesso colore. L’area servita da Shuttlemare è delimitata dalla statale Ss16 al mare e dal fiume Marecchia a viale Siracusa. Le destinazioni previste possono andare dal porto canale al bagno 100.

Shuttlemare può inoltre essere utilizzato anche dopo aver lasciato l’auto ai parcheggi scambiatori di Rimini: Ponte di Tiberio; Caduti di Marzabotto; Settebello; Fantoni; Sindacati; Clementini; Garden; Chiabrera; Palacongressi.

Si può prenotare il proprio shuttle per un massimo di 5 passeggeri. Utilizzando l’app Shotl si possono impostare facilmente la posizione di partenza e quella di arrivo, scorrendo sulla mappa oppure digitando l’indirizzo e selezionandolo dal menu a tendina. A seguito della conferma del servizio da parte dell’utente, l’applicazione Shotl indicherà la fermata di partenza, dove arriverà in breve tempo lo shuttle. Tramite l’applicazione è inoltre possibile controllare in tempo reale la posizione del proprio mezzo.