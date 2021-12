Con il ritorno del Presepe di sabbia ritorna anche il tradizionale appuntamento con il bagno di Capodanno sulla spiaggia libera di Rimini. L'appuntamento con le onde invernali dell'Adriatico è fissato nello specchio d’acqua antistante il Presepe riminese dove gli impavidi uomini e donne si tufferanno nelle gelide acque per esorcizzare la venuta del nuovo anno che si spera portatore di buone novelle. Saranno tra i 20 e i 25 i temerari provenienti oltre che da Rimini, da Bologna, Modena, Forlì e Pesaro che alle 11 del primo gennaio, in piazzale Boscovich, indosseranno il costume per un tuffo rigenerante nelle acque per poi riscaldarsi con the e vin brulè.